Williams, Albon'un kazalı şasisini Suzuka'ya yetiştirmek için zamanla yarışıyor

Takımın şu anda yedek bir şasisi bulunmuyor. Taylandlı pilotun Cuma günü Avustralya'da 1. antrenmanda yaptığı büyük kazanın ardından, Logan Sargeant'ın kenara çekilmesi ve onun şasisinin puan kazanma ihtimali daha yüksek olan Albon'a verilmesi kararlaştırıldı.

Takım patronu James Vowles, üçüncü şasinin hâlâ programın çok gerisinde olduğunu ve tamamlanmasını hızlandırmak yerine takımın kaza yapan şasiyi onaracağını doğruladı.

Şasi İngiltere'ye geri götürülüyor ve Pazartesi sabahı erken saatlerde Grove fabrikasına ulaşması bekleniyor.

Ekibin böylesine zor bir durumda olması, Vowles ve baş teknik sorumlu Pat Fry'ın FW46'nın son dakikada bir araya geldiğini gördüklerinde gözlemledikleri modası geçmiş süreçlerin bir yansımasıdır.

Süreçleri değiştirmek ve güncellemek için devam eden çabaların arka planında, iki komple yarış aracı ve yedek parçaların üretilmesinin yanı sıra ilk üç yarışta planlanan güncellemelerin yapılması mevcut tüm kaynakları tüketti. Üçüncü şasi programın çok gerisinde kaldı.

Vowles, hem Sargeant'ın kenara çekilmesine ilişkin zor karar hem de takımı böylesine tehlikeli bir durumda bırakan zayıflıklara ilişkin daha büyük resim açısından Melbourne'de yaşananlar konusunda tamamen açık davrandı.

Vowles, "Geçen yıl Şubat ayında başladığımda, planımız birinci yarışta üç şasiye sahip olmaktı."

"Organizasyonda büyük değişiklikler yaptıkça, arka uçta ve süreçte performans ve teknoloji değişiklikleri yaşadıkça, temelde belirli unsurları dışarıda bırakmaya başladık."

"Sınırlı miktarda kaynak var. Bu durum, verimsiz bir yapıdan geçerken ve aynı zamanda dönüşüm gerçekleştirirken sorunlara neden olmaya başladı."

"Ve bu sorunlar daha önce [karbon yerine] metal bileşenler eklemeye ya da geçen yılki arka kanatlara dönüşebilirdi. Bu özel durumda, üçüncü şasi ertelenmeye, ertelenmeye ve ertelenmeye başladı."

"Sanırım şeffaf olduğumuz konulardan biri de bu araçlarda çok geç kaldığımızdı - çok, çok geç. Her şeyin son sınırına kadar zorladık. Bunun sonucu olarak da yedek bir şasimiz yoktu."

"O zaman bile üçüncü yarışa, yani buraya gelmesi planlanıyordu. Ama yine ertelendi ve yine ertelendi." diyerek yaşadıklarını özetledi.

Alex Albon, Williams Racing FW46 Fotoğraf: Williams

Özetlemek gerekirse, ekip kış boyunca çalışma yöntemlerini geliştirmeye ve daha iyi bir araç yapmaya çalışarak hayatını zorlaştırdı.

Vowles, "Temel nedene geri dönerseniz, önemli süreçler eklediğimiz, bir şasiyi nasıl yaptığımızı tamamen değiştirdiğimiz gerçeğidir."

"Geçen yıla kıyasla bir şaside neredeyse 10 kat daha fazla parça var. Bu, bir organizasyonu yeni bir seviyeye taşıyan bir karmaşıklık seviyesi." dedi.

Vowles, yedek şasi ve güvenlik ağı olmamasının takımın kendisini içine sokması gereken bir durum olmadığını kabul ediyor.

"Günümüz F1'inde hiçbir takım üçüncü bir şasiye sahip olmamayı planla. Bunu en son 2009'da [Brawn GP ile] yaşadım. En son o zaman üç aracım yoktu. Ve o yıl şanslıydık, bir araba kaybetmenin sonucu olarak şampiyonada kolayca kaybedebilirdik."

"Bunu yapmayı planlamıyorsunuz. İki aracınızın pistte yan yana mücadele etmemesi kabul edilemez."

"Şu anda yaptığımız durumda, bunun ortaya çıkmasının nedeni her konuda geri adım atıyor olmamız. İşleme sistemleri ve dönüşüm konusunda ilerlemeye çalıştıkça, bir şeyler arka plana itiliyor. Ve bu durumda, bu üçüncü şasi oluyor."

"Planladığımız güncellemeler ve planladığımız diğer öğeler var. Ancak üçüncü şaside ve güncellemelerde sahip olduğumuz ivmeyi kaybetmeden tüm iş gücünü bu şasiyi iyi bir duruma getirmeye yönlendirmek zorundayım. Bir şeyler olacak, buna hiç şüphe yok."

Vowles ve mühendisleri için ilk üç yarış hafta sonu Rus ruleti gibiydi ve herkes büyük bir kazanın ortaya çıkan kabus senaryosunu tetikleyebileceğinin farkındaydı.

Vowles, Albon'un kazasının boyutunu televizyon tekrarlarında görür görmez bir sorun olabileceğini anladı ve enkaz padoğa geri getirildiğinde korkuları gerçek oldu.

"Dün şanzıman ikiye ayrılmıştı, motor bağlantıları tamamen bükülmüştü ve motor temelden bitmişti."

"Ve süspansiyonun girdiği sağ ön köşedeki şasi parçalanmış, bunu söylemenin en iyi yolu bu. Parmağımı şasinin içine sokabiliyorum, ki bunu yapamamanız gerekir, sadece net konuşuyorum!"

Logan Sargeant, Williams Racing, hayranları için imza dağıtıyor Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

En başından itibaren yeni bir şasi tamamlamak için acele etmek yerine kaza yapan aracı onarmaya odaklanıldı.

Vowles, "Ekip bir gecede yapı ve stres departmanı ve tasarım ofisi ile birlikte çalışarak bu durumu kısa sürede nasıl düzeltebileceğimize karar verdi."

"Japonya'da kesinlikle iki şasimiz olacak, ancak üçüncü şasinin olacağını sanmıyorum, çünkü bu değişikliğin sonucu olarak şu anda sahip olduğumuz iş yükü onu geriye itecektir."

"Sınırlı miktarda kaynak var. Bunu ya Japonya'da iki araç ve doğru miktarda yedek parça bulundurmaya ya da ek şasiye harcayabilirsiniz." dedi.

İlk öncelik, onarım işinin ne gerektireceği ve hangi yeni parçaların gerekli olacağı konusunda fabrikaya mümkün olduğunca fazla bilgi verdikten sonra, hasarlı şasiyi mümkün olduğunca çabuk Grove'a geri götürmekti.

Vowles, "Buradaki ekip aracı Pazartesi saat 02:00 civarında oraya ulaşabilecek şekilde göndermeyi başardı. Dolayısıyla Pazartesi gününden itibaren aracı tamir etmek için ekiplerimiz üzerinde çalışmaya başlamış olacak."

"Bizzat görene kadar bu çok zor olacak. Burada yaptığımız işleri fotoğraf ve NDT [tahribatsız muayene] ile yapıyoruz. Ama bunun için yaklaşık dört ya da beş hafifletme planı var." dedi.

Peki Suzuka'ya hazır olacağından yüzde 100 emin mi?

Vowles, "Şasi Birleşik Krallık'a geri dönene ve sadece elimizdeki fotoğraflardan ve buradaki NDT'den değil, düzgün bir şekilde incelenene kadar kimse size %100 kesinlik veremez."

"Size söyleyebileceğim şey, şu ana kadar elimizdeki kanıtlara ve bir gecede tamamlanan çalışmalara dayanarak, her şeyin tamamen uygulanabilir göründüğü."

"En kötü durumdaki şasilerin bu durumdan geri döndüğünü gördüm. Yüzde 100 size vermesi zor bir rakam ve bir istatistikçi olarak yüzde 100 demezdim. Ancak çok yüksek bir olasılıkla her şeyin yoluna gireceğini söyleyebilirim." dedi.

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing Fotoğraf: Motorsport Images

Vowles bardağın dolu tarafını gören bir adam ve olumlu yönleri görmeye ve zorlu Melbourne hafta sonunu bir motivasyon aracı olarak kullanmaya çalışıyor.

Ayrıca bunu fabrikada süreçlerin neden değişmesi gerektiğine dair açık bir kanıt olarak gösteriyor.

Vowles, "Dün yaptığım şeylerden biri de ekibi bir araya getirmek ve [Sargeant hakkında] neden böyle bir karar verdiğimi ve neden ekip olarak birbirimizden kopmamız değil, bir araya gelmemiz gerektiğini açıklamaktı."

"Ve bunu neden değişim için bir katalizör olarak kullanmamız gerektiğini. Tüm bunlar sinir bozucu, motor sporlarının en üst kademesinde asla gridde yer alacak iki araç üretemeyecek bir durumda olmamalıyız."

"Ama başından beri söylediğim gibi, yapmamız gereken bu değişim katalizörü, şu anda Williams içinde yaptığımız değişim, bir ay ya da bir yıl içinde değil, tüm bu sorunları çözmeye başlamak için uzun yıllar boyunca gerçekleşecek bir değişim."

"Bunun bir çıktısını görüyorsunuz, yani üçüncü şasi hazır değil. Bu daha çok organizasyon içinde bir güç olarak kullanmaya çalıştığım şey, işte bu yüzden değişiyoruz, işte bu yüzden bunun sonuç olarak işe yarayacağından eminim.

"Lütfen bugün olanları bir hayal kırıklığı olarak değil, bunu neden birlikte ve çok hızlı bir şekilde yapmamız gerektiğine dair bir katalizör olarak kullanın." diyerek yaşadıklarını açıkladı.

Sürecin bir parçası olarak tüm yarış ekibi şu anda Albon'un hafta sonuna odaklanmış durumda - garajlarda onlar ve biz diye bir ayrım yok.

Bu arada takım hâlâ Rus ruleti oynuyor. Albon bu hafta sonu ikinci bir büyük kazayı göze alamaz ve Suzuka'da da aynı şey olacak, her iki sürücü de büyük bir kaza geçirirse yedekleri olmayacak. Vowles onlara dikkatli olmalarını söylemesine gerek olmadığında ısrar ediyor.

"Dünden sonra bu aşamada alabileceğimiz hiçbir risk olmadığını tamamen anladıklarından eminim."

"Bu ilginç bir psikolojik numara. Bir pilotla konuşuyorum ve onlara risk almamalarını söylüyorum, onlar yarış pilotu, onlara bunun için para ödüyorum, onlara mantık çerçevesinde olabilecekleri en üst sınırları zorlamaları için para ödüyorum."

"Ve ben onlardan kendileri için tamamen doğal olan ve bazı açılardan muhtemelen daha kötü olan bir şeyi yapmalarını istiyorum. Dolayısıyla buna yanıt olarak, sürücülerle çalışma şeklim bu değil."

"Ama sanırım son 24 saat içinde neler olduğu ve nasıl bir durumda olduğumuz konusunda yeterince farkındalıkları var."