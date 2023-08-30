Williams, Albon'un iki kez yanlış stratejide kaldığını kabul etti

Albon dördüncü olarak start aldı ve yarışın başında geçiş lastiklerine geçmeyi tercih etmeyerek kaygan zeminde kuru zemin lastiklerinde kalan ve gerileyen beş sürücüden biriydi.

Albon daha sonra sıralamada tekrar yukarı tırmandı ve kapanış aşamalarında yağmur geri döndüğünde altıncılığa kadar yükselmişti.

Vowles başlangıçta pistte kalmanın nihayetinde yanlış bir karar olduğunu kabul etti.

Motorsport.com'a konuşan Vowles, "Ya birinci ya da ikinci turda pite gelirsiniz ya da pistte kalırsınız."

"Ve bazı takımların yaptığı asıl yanlış, o noktadan sonra pite gelmek oldu. Bir kere karar verdiyseniz, devam edin."

"Pistte kalmamızın nedeni, başlangıçta radarda durumun bu kadar kötü olacağının görünmemesiydi. Açıkçası, şu an baktığımızda pistte kalanlar için kayıp geçiş lastiklilere göre ciddi büyüktü."

"Yine de puan pozisyonuna geri döndüğümüzü gördünüz. Çok kötü değil ama yanlış bir karardı." dedi.

Albon, yarışın sonlarında yağmur piste vurduğunda bir kez daha çoğunun pite girdiği turda pistte kaldı ve bir sonraki tur pite geldi.

Vowles ikinci strateji kararının da yanlış olduğunu söyledi.

"Geri dönüp yapmamız gereken şey sistemlerimize, araçlarımıza, iletişimimize, bu süreçte neleri geliştirebileceğimize bakmak. Çünkü yanlış yaptık."

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"İkinci bölümde de geçiş lastiklerine geçerken yanlış yaptık. Bir tur geç kalınmıştı."

"Tüm bunlarda kilit nokta, üzerinde düşünmektir. Bir tur geç kalındığını biliyoruz, bu kolay ama zor olan, geriye dönüp baktığınızda, sahip olduğunuz tüm bilgilerle, bunu nasıl geri çekip daha iyi bir karar verebilirsiniz?"

Yarışı sekizinci sırada bitiren Albon, Williams'ın neyi yanlış yaptığını analiz etmesi gerektiği konusunda takım patronuyla hemfikirdi.

Albon, "İkinci pit stop kararını gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu çok zor çünkü pit yapmadım ve ilk yarım turda mükemmel olduğunu düşündüm, aslında şu anda herkesi geçtim, önümdeki iki aracı geçtim, çünkü birinci sektör ve ikinci sektörün ortasında hâlâ kuruydu."

"Sonra 10 saniye içinde kuru zemin lastiğinden tam yağmur lastiğine geçtik. Son dört virajda sürünüyordum ve erken pit yapan Lando [Norris] ve George'a karşı kaybettik."

"Bu da o şeylerden biri. Bugünü altıncı bitiremediğimiz için biraz hayal kırıklığına uğramış gibi hissediyorum ama yine de sekizinci bitirdik. Yine de bizim için harika bir sonuç."

"Ve bu hafta sonu burada çok hızlıydık, bunda hiç şüphe yok. En güçlü hafta sonumuzdu. Williams'ta geçirdiğim süre boyunca arabanın içinde kendimi en iyi hissettiğim zamandı."

"Buradan çıkarılacak pek çok olumlu sonuç var. Biraz şanssız olduğumuzu düşünüyorum, bence garip bir şekilde, diğerleri gibi geçiş lastikleri için bu kadar erken pite girme riskini almadık, çünkü bu anlamda bunu yapmak aslında oldukça riskliydi."

"Pite girdiklerinde aslında geçiş lastiği gerekmiyordu. Ancak tur sırasında şartlar geçiş lastiklerine dönüştü." dedi.