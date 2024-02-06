Williams: "Albon'un 2025 sonuna kadar anlaşması var, takımda kalacak"

Williams'ta sergilediği etkileyici performansının ardından Albon'un adı 2025 için RedBull ile anılıyor.

Ayrıca Lewis Hamilton'ın ayrılığı sonrası, yeni yılda Mercedes'in yarışabileceği de konuşulmaya başlandı.

Ancak Williams'ın yeni renk düzeninin tanıtım etkinliğinde konuşan Vowles, Albon'un 2025 sezonuna kadar takıma bağlı olduğunu söyledi.

Vowles, "Alex Williams'la 2025'in sonuna kadar sözleşme imzaladı."

"Bu, kamuoyuna açıkladığım bir konu değil çünkü buna gerek duymuyorum. Dolayısıyla, gördüğünüz tüm haberler, -ki özellikle içerinden bir tanesi- en iyi ihtimalle bireysel spekülasyona dayanıyor."

"Daha önce de söylediğim gibi Williams olarak görevimiz Alex kalibresinde birinin hak ettiği ortamı sunmaktır. Her şey bu kadar basit."

"O ön sıralarda yer almayı hak eden inanılmaz bir pilot. Birlikte hangi yöne gitmek istediğimiz konusunda iyi sohbetler yapıyoruz."

"Bu takımda uzun süre birlikte çalışmak istiyoruz. Bunu başarmak için de çaba göstermek ve ilerlemek zorundasınız."

"Dünyaya eski Williams olmadığımızı ve geriye bakmadığımızı, sürekli ileriye gittiğimizi göstermeliyiz." dedi.

James Vowles, Williams Racing Photo by: Williams

Bunun 2025'te takımda kalacağının kesinleştiği anlamına gelip gelmediği sorusuna Vowles, "Bakalım. Bunu zaman gösterecek."

"Benim odak noktam 2024. Ana odak noktam ise 2025 için ilerleme kaydettiğinizden emin olmak. İlgilendiğim şey bu."

"Eğer takım istediğim yerde olursa, bu uzun vadeli bir sözleşme olacak."

"Ya sonuna kadar gideceğiz ya da hiçbir şey yapamayacağız. Benim düşüncem bu yönde." dedi.

Vowles, bir anlaşma yapılması halinde Albon'u serbest bırakmaya istekli olup olmayacağını söylemekten kaçındı.

"Ona engel olur muyum? Benim omzumda Williams'ın sorumlulukları var, benim için en önemli şey bu."

"Bu tek bir kişiye yani Alex'e karşı bir sorumluluk değil, takıma karşı sorumluluk."

"Dolayısıyla bu yönde bir karar verilirse, bunun nedeni takımın uzun vadeli hedefleri için doğru kararlar aldığıma dair çok net bir görüşe sahip olmamdır."