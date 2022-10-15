Williams, Albon'a karşı mücadele edebilecek bir pilot istiyor
2023 için bir boş koltuğa sahip olan Williams, Alex Albon seviyesinde rekabet edebilecek ve onu sonuna kadar zorlayabilecek bir pilot ile kontrat imzalamayı planlıyor.
Albon, 2022'de Williams'a katıldı ve Red Bull'daki test ve yedek pilotluk rolünü Mercedes'e geçen George Russell'ın yerini almak için bıraktı.
Russell, Williams'ta geçirdiği süre boyunca takım arkadaşı Nicholas Latifi'nin performans olarak önündeydi. Takıma katılmasının ardından Albon da aynı şekilde Latifi'den daha iyi performans göstermeye başladı.
Geçtiğimiz haftalarda Latifi'nin Williams'la geçirdiği üçüncü sezonunun son sezonu olacağı doğrulandı ve takım, Albon için yeni bir takım arkadaşı arayışlarına başladı. Takım, sezon bitmeden buna karar verememe ihtimalleri olduğunu da belirtti.
Şu anda seçenekler arasında Mick Schumacher, Nico Hulkenberg ve Williams'ın genç pilotu Logan Sargeant var. Sonuç ne olursa olsun takım, Albon ile rekabet edebilecek performansta bir pilot istiyor.
Suzuka'da röportaj veren Williams'ın araç performans başkanı Dave Robson, "Alex'i zorlayacak ve her yarışta onunla savaşacak birine ihtiyacımız var."
"Durumun ne olacağını göreceğiz ancak tek isteğimiz, rekabetçi iki araca sahip olmak." dedi.
Alpine'e göre bir aşamada Oscar Piastri, 2023'te Williams için yarışabilecek konumdaydı ancak Alpine CEO'su Laurent Rossi, Avustralyalı'nın bu koltuğu reddettiğini iddia etti.
Williams takımının ikinci pilotuna henüz karar vermemiş olması, takımın yarış hafta sonlarına gerektiği kadar odaklanamayacağı tarzında söylentilere sebep oldu.
Robson bu konuda, "İkinci pilotumuza karar vermemiş olmak bizim için bir dezavantaj değil. Evet, doğru pilotu bulmada oldukça istikrarlıyız ama yine de tüm odağımız bu değil. Yarışlara ve pistlere daha çok odaklanmış durumdayız."
"Nyck'in [de Vries] Monza'da bizimle yarışacağı kararlaştırıldığında, odağımızı değiştirip buna konsantre olabildik. Yani yarış hafta sonlarında, gelecek yılki pilot kadromuz hakkında endişelenmiyoruz."
"Evet, arka planda devam eden hazırlıklar var ama gerçekten Jost [Capito] ve ekibi bununla uğraşıyor, bize de sadece elimizdeki hafta sonuna konsantre olmak, aracı mümkün olduğunca zorlamak ve gelecek yıl kimin kullanacağından bağımsız olarak aracın ayarlarını değiştirmek kalıyor." dedi.
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