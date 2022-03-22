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Williams, Aitken ve Chadwick ile sözleşme yeniledi

Williams, yedek pilot Jack Aitken ve sürücü akademisi pilotu Jamie Chadwick ile kontrat yeniledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Williams, Aitken ve Chadwick ile sözleşme yeniledi
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Williams, pazartesi günü yaptığı açıklamada takımın sürücü akademisinin bir parçası olan Chadwick'in kontratının uzatıldığını duyurdu.

Son W Series şampiyonu halihazırda takımla üç yıl geçirdi ve bu süreçte iki W Series şampiyonluğu almayı başardı.

Chadwick yeni sezonda Williams programının bir parçası olup simülatör programındaki gelişim çalışmalarına yardımcı olacak.

Chadwick şöyle konuştu: "Williams takımıyla çalışmaya devam edeceğim için çok mutluyum."

"Son üç yılda takımdaki herkesten çok fazla destken aldım ve yaptığım simülatör çalışmaları, yarıştığım sezonlar için çok değerliydi."

"2022 sezonu boyunca çalışmalarıma devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Jack Aitken ise son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Williams'ın yedek pilotu olacak.

Eski Renault akademisi pilotu, 2020 Sakhir GP'de Williams ile F1'de yarışmış ve geçen yılın sonunda yapılan testte Williams ile piste çıkmıştı.

Bu yıl Avrupa Le Mans Serisi'nde Racing Team Turkey adına yarışacak.

Jack Aitken, Williams F1 reserve driver with his girlfriend Alex Thomson

Jack Aitken, Williams F1 reserve driver with his girlfriend Alex Thomson

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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