Williams, aile üyelerinin ayrılığı sonrası yönetim kuruluna yeni üyeler atadı

Williams geçen ay Dorilton Capital tarafından satın alındı ve perşembe günü takımın kurucusu Sir Frank ve Williams ve kızı Claire Williams da dahil olmak üzere Williams ailesi üyelerinin, İtalya GP'den sonra görevlerini bırakacakları açıklandı.

Ekip, boşalan yerler için Perşembe günü yeni yönetim kurulu üyeleri atadı. Toplamda üç yeni yönetim kurulu üyesi eklendi ve bunlardan iki tanesi Doriton Capital'in üst düzey isimleri oldu.

Bunlar, Dorilton Capital'in Başkanı Matthew Savage ve şirketin CEO'su Darren Fultz. Her ikisi de daha önce Rothschild'de görev yaptı ve 2009'da Dorilton'un kurulmasında rol oynadılar.

İkiliye, Eden Rock Group CEO'su James Matthews de katıldı.

Matthews, 1994'te Britanya Formula Renault şampiyonasını ve Formula Renault Eurocup'ı kazanan eski bir yarış pilotu.

Matthews, Cambridge Dükü Prens William ile evli olan Cambridge Düşesi'nin kız kardeşi Pippa Middleton ile evli.

Öte yandan Claire Williams'ın İngiliz ekipteki görevini kimin alacağı belli değil.

Ancak ekip, önümüzdeki hafta sonu Mugello'da düzenlenecek Toskana Grand Prix'si öncesinde yeni takım patronunu belirleyecek.