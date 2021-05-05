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Williams: ''Aero departmanındaki işe alımlar iyi bir işaret''

Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Williams araç performansı şefi Dave Robson, Williams'ın yaptığı yeni işe alımların, yeni sahiplerin planının bir parçası olduğunu söyledi.

Williams: ''Aero departmanındaki işe alımlar iyi bir işaret''

Williams, geçtiğimiz günlerde internette, Williams Racing'deki boş pozisyonların yer aldığı bir iş ilanı yayınlamıştı ve görüldüğü üzere Williams birçok yeni çalışan arıyordu.

Bunun takım için iyi bir ilerleme olup olmadığı sorulan Williams araç performansı şefi Dave Robson, şöyle yanıtladı: ''Evet, aerodinamik departmanında birçok işe alım yapılacak. Bu işe alımlar, yeni sahiplerin yenilikçi planlarının bir parçası ve yeni işe alımlarımızla, yeni çalışma şekilleri yaratacağız.

''Gelecek yılın ve daha sonraki yılların araçlarını geliştirirken bazı şeyleri farklı yapabilmek için, yeni pozisyonlar ve yeni çalışan gruplarını bir araya getirmeye çalışacağız.''

''Yani evet, bence bu iyi bir işaret. Aero kuralları gelecek yıl değişecek, yani [yeni işe alımlar] yeni bakış açıları kazandıracak ve birçok insanla yeni bir yaklaşımımız olacak. Bu iyi bir şey.''

Volkswagen Motorsport'un teknik direktörlüğünü yapmış François-Xavier Demaison da Williams'da teknik direktörlük görevine başlayacak.

Bunun takım içindeki yapıyı nasıl değiştireceği sorulan Robson, ''Ben hâlâ Simon'a rapor vermeye devam edeceğim, bu açıdan bir değişiklik olmayacak. Ancak Demaison, fabrikadaki teknik kısımdan sorumlu olacak.''

''Onunla ve onunla çalışan kişilerle olan ilişkim çok önemli olacak çünkü aracı ihtiyacımız olan şekilde geliştirmemiz için iyi iletişim kurmamız gerek. Bu yüzden onunla birlikte çok vakit geçirmemiz gerekiyor.''

''Imola'ya gelmişti ve iyi sohbetler yaptık. Simon benim bölüm müdürüm, ancak Demaison'la olan ilişkim de ilerleyen süreçte çok önemli olacak.''

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