Williams Advanced Engineering 164 milyon sterline satılıyor

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Merhum Sir Frank Williams'ın kendi adını taşıyan Formula 1 takımının bir uzantısı olarak 2010 yılında kurulan Williams Advanced Engineering, otomotiv, motor sporları, havacılık ve savunma sanayilerindeki firmalara mühendislik, teknoloji ve tasarım sağlıyor.

Williams Advanced Engineering'in EMK Capital'den satın alınması "önde gelen isimleri ve mühendisleri tek bir kuruluşta bir araya getirerek, Fortescue'nun büyüyen küresel pazarda önemli bir yer almasını sağlıyor".

Dünyanın en büyük demir cevheri üreticilerinden biri olan Fortescue, Avustralya'nın en zengin insanı Andrew Forrest tarafından kuruldu.

Forrest, WAE'nin batarya teknolojilerini ve Fortescue'nin global operasyonlarını kullanarak, bu iki şirketin artık "karbonsuz" olmak için çalışacaklarını söyledi.

Fortescue, 2030'a kadar sıfır karbon hedefine ulaşmak istiyor. 1.9 mil uzunluğundaki yük trenleri, 400 tonluk taş ocağı kamyonları ve ağır tesis makineleri için daha temiz tahrik sistemlerinin tanıtılması planlanıyor. Şirketin madencilik filosu şu anda yılda 400-450 milyon litre dizel tüketiyor.

WAE'nin satın alımı, Fortescue'nin, "endüstriyi dünya çapında karbonsuz yapmak için gereken önemli yeteneklere sahip olmasını" sağlayacak.

Fortescue ve WAE, bir elektrikli maden kamyonu için batarya geliştirmek üzere yaklaşık bir yıldır birlikte çalışıyor. Bu Fortescue'nun, dünya çapındaki karbon emisyonlarının %20'sinden fazlasını oluşturduğunu söylediği ağır sanayi sektöründeki emisyonların azaltılmasında etkili olabilir.

WAE CEO'su Craig Wilson, "Yüksek performanslı batarya ve elektrik sistemleri WAE'de yaptığımız işin temelini oluşturuyor."

"Bu satın alım, şirketin otomotiv, motor sporları gibi mevcut sektörlerde ve yeni sektörlerde sıfır emisyonlu ürün sunmasını destekleyerek, daha fazla büyümesini sağlayacak."

"Bu, bizim için çok önemli olan müşterilerimizle birlikte, tüm ortaklarımıza fayda sağlayacak."

"WAE'nin başarılı ilerleyişini hızlandırmamızı ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olacak teknolojileri geliştirmemizi sağlayan EMK Capital'e de son iki yıldaki destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

WAE, satın alma işleminin Mart ayında tamamlanmasının ardından yeni ana şirketiyle yapacağı çalışmaların yanı sıra, mevcut müşterilerine hizmet vermeye de devam edeceklerini duyurdu.