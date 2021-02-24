Williams, Acronis ile yeni sözleşme imzaladı

Acronis, 2016 yılında Toro Rosso'yla Formula 1'e adım atmış ve 2018 yılında Williams F1 ekibine geçiş yapmıştı.

Acronis geride kalan üç yıllık süreçte Williams'a veri yedekleme, kurtarma ve depolama gibi çeşitli alanlarda yeni çözümler sundu ve potansiyel saldırılara karşı önemli bir koruma sağladı.

Taraflar bu süreçteki ortaklıktan memnun kaldılar ve bunu 2020 sonrasına taşıma kararı aldılar.

Bugün açıklama yayınlayan Williams, Acronis ile olan kontratını uzun vadeli olarak uzattığını duyurdu.

Yeni anlaşma kapsamında şirket logoları, Williams aracında, takım garajında ve takım üniformalarında yer alacak.

Ayrıca George Russell ve Nicholas Latifi'nin yarış kasklarında da yer alacak.

Williams Racing Ticari Direktörü Tim Hunt, “Resmi Siber Güvenlik Partnerimiz olmaya devam edecek olan Acronis ile ortaklığımızı sürdürecek olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.