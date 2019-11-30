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Formula 1 / Son dakika

Williams, Abu Dhabi testine Nissany ile katılacak

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Williams, Abu Dhabi testine Nissany ile katılacak
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 06:48

Roy Nissany, gelecek hafta yapılacak Abu Dhabi testinde Williams F1 aracını sürecek.

Eski Formula 2 pilotu ve 25 yaşındaki İsrailli sürücü Roy Nissany, Abu Dhabi sezon sonu testi kapsamında salı öğleden sonra ve çarşamba sabahı Williams FW42 aracının direksiyonuna geçen isim olacak.

Salı günü sabahı direksiyona George Russell geçerken, çarşamba günü öğleden sonra ise aracı Nicholas Latifi devralacak.

Nissany, 2016 yılında Formula Renault 3.5 serisini dördüncü bitirirken, 2017'de dört galibiyetle beşinci olmuştu. 2018'de Campos'la F2'de yarıştı ve sadece bir puan alabilmiş ve sezonu tamamlayamamıştı.

Daha önce 2014 yılında Valencia'da Sauber C31'i sürmüş ve F1 aracında deneyim kazanmıştı.

Nissany'nin babası Chanoch, 2004 ve 2005'te Minardi ile F1 testi yapmıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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