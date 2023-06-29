Williams, 800. yarışa özel renk düzenini Britanya'da da kullanacak
Williams, 800. yarışı için normalde Macaristan'da kullanacağı renk düzenini İngiliz seyircisine saygı duruşu amacıyla Britanya'da da kullanacak.
Bu yıl Silverstone'da 800. yarışını kutlamaya hazırlanan Williams'ın planları, Mayıs ayındaki Emilia Romagna GP'sinin iptal edilmesi nedeniyle suya düştü; nitekim takvimdeki bu ani değişiklik, bu kilometre taşını Macaristan'a kaydırdı.
Hem kendi evindeki yarış olması, hem de geçmişte özellikle Nigel Mansell ile yakaladıkları başarılar nedeniyle Silverstone'a önem veren takım, piste özel bir renk düzeni de hazırlamıştı -bu renk düzeni de artık Macaristan'da kullanılacak.
İngiliz taraftarları hayal kırıklığına uğratmak istemeyen takımın bulduğu çözüm ise, hem Silverstone'da, hem de Hungaroring'de özel renk düzenini kullanmak.
Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Williams, "Silverstone'da kullanacağımız çarpıcı renk düzeni, takımın İngiliz mirasına ve kurucusu merhum Sir Frank Williams'a saygı duruşunda bulunacak." ifadelerini kullandı.
Tasarım değişikliklerinin yanı sıra Williams, 800. yarışını kutlamak için bir dizi başka özel etkinlik de planlıyor.
Etkinlikler kapsamında Nigel Mansell'in 1992'de şampiyonluğa ulaştığı FW14B'yi Silverstone'a getirmeye hazırlanan takım, direksiyon başına da tanıdık bir ismi geçirecek: Jenson Button!
Sebastian Vettel, Williams FW14B Renault
Photo by: Dom Romney / Motorsport Images
Britanya GP'si hafta sonu boyunca Londra'da ufak bir sergi açacak olan takım, Alain Prost'un 1993'te şampiyonluğa ulaştığı aracı da burada sergileyecek.
Williams'ın 800. yarışına giden süreç hakkında konuşan Vowles, "800. yarış gibi bir kilometre taşına ulaşmak Williams için olağanüstü bir başarı.
"Tarihimizle ve yıllar içinde inşa ettiğimiz mirasla inanılmaz derecede gurur duyuyoruz."
"46 yıllık tarihimiz boyunca takımımız inanılmaz sonuçlar elde etti. Dokuz takımlar şampiyonluğu ve yedi sürücüler şampiyonluğu ile Ferrari'nin ardından tüm zamanların en başarılı ikinci F1 takımıyız."
"İkonik geçmişimize saygı duruşunda bulunurken ve parlak bir geleceğe bakarken tüm taraftarlarımızı bu kutlamada bize katılmaya davet ediyoruz." dedi.
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