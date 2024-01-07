Williams, 5 Şubat'ta sadece renk düzenini tanıtabilir
Son çıkan söylentiler, Williams'ın 5 Şubat'ta sadece renk düzeni lansmanı yapacağı yönünde.
Williams, yeni Formula 1 aracını 5 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu ve o dönem bu konuyla ilgili pek bir ayrıntıya yer verilmedi.
Lansman yeri olarak New York'u seçen İngiliz ekibin Red Bull ve AlphaTauri örneği takip edip, Amerika'da renkli bir tören yapmayı seçmesi tesadüf değil.
Bunun üç sebebi var, birincisi, Williams'ın sahibi Dorilton'un ofislerinden birisinin New York'ta bulunması. İkincisi, Logan Sargent'ın Amerika vatandaşı olması, üçüncüsü ise bu ülkenin topraklarında zaten üç Grand Prix düzenleniyor olması.
Son gelen bilgilere göre lansmanın Şubat ayının hemen başında yapılmasından ötürü takımın yeni aracını tanıtması pek olası değil.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Franco Colapinto, Williams FW45
Görüşe bakılırsa FW46 üzerindeki yoğun çalışmalar sezon öncesi testlere kadar devam edecek ve New York'ta sadece güncellenmiş renk düzeni tanıtılacak.
Burada Williams'ın kilit isimleri, yöneticileri ve sürücüler basın karşısına çıkacak.
Williams, yaptığı son açıklamada, "2024 sezonunun başlangıcını kutlamak üzere yapacağımız lansmana bir ay kaldı."
"Sizlerin de bu tarihi etkinliğin bir parçası olmanızı istiyoruz."
"Yeni sezonumuz 5 Şubat Pazartesi günü New York'ta düzenlenecek özel bir törenle resmen başlayacak."
"Lansmanma ilgili tüm önemli ayrıntılardan haberdar olmak için, henüz yapmadıysanız resmi Williams Racing uygulamasını indirin." denildi.
2024 aracı, geçtiğimiz Kasım ayında Pat Fry'ın teknik direktörlük görevini devralmasıyla birlikte James Vowles yönetiminde geliştirilen ilk şasi olacak.
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