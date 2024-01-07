Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Williams, 5 Şubat'ta sadece renk düzenini tanıtabilir

Son çıkan söylentiler, Williams'ın 5 Şubat'ta sadece renk düzeni lansmanı yapacağı yönünde.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Zak O'Sullivan, Williams FW45

Williams, yeni Formula 1 aracını 5 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu ve o dönem bu konuyla ilgili pek bir ayrıntıya yer verilmedi.

Lansman yeri olarak New York'u seçen İngiliz ekibin Red Bull ve AlphaTauri örneği takip edip, Amerika'da renkli bir tören yapmayı seçmesi tesadüf değil.

Bunun üç sebebi var, birincisi, Williams'ın sahibi Dorilton'un ofislerinden birisinin New York'ta bulunması. İkincisi, Logan Sargent'ın Amerika vatandaşı olması, üçüncüsü ise bu ülkenin topraklarında zaten üç Grand Prix düzenleniyor olması.

Son gelen bilgilere göre lansmanın Şubat ayının hemen başında yapılmasından ötürü takımın yeni aracını tanıtması pek olası değil.

Franco Colapinto, Williams FW45

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Franco Colapinto, Williams FW45

Görüşe bakılırsa FW46 üzerindeki yoğun çalışmalar sezon öncesi testlere kadar devam edecek ve New York'ta sadece güncellenmiş renk düzeni tanıtılacak.

Burada Williams'ın kilit isimleri, yöneticileri ve sürücüler basın karşısına çıkacak.

Williams, yaptığı son açıklamada, "2024 sezonunun başlangıcını kutlamak üzere yapacağımız lansmana bir ay kaldı."

"Sizlerin de bu tarihi etkinliğin bir parçası olmanızı istiyoruz."

"Yeni sezonumuz 5 Şubat Pazartesi günü New York'ta düzenlenecek özel bir törenle resmen başlayacak."

"Lansmanma ilgili tüm önemli ayrıntılardan haberdar olmak için, henüz yapmadıysanız resmi Williams Racing uygulamasını indirin." denildi.

2024 aracı, geçtiğimiz Kasım ayında Pat Fry'ın teknik direktörlük görevini devralmasıyla birlikte James Vowles yönetiminde geliştirilen ilk şasi olacak.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Jordan: "Verstappen'in yanına Albon gelmeli"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Kvyat: "F1'e dönmek istiyorum ama bu 'Netflix senaryosu' gibi olur"

Kvyat: "F1'e dönmek istiyorum ama bu 'Netflix senaryosu' gibi olur"

Formula 1

Kvyat: "F1'e dönmek istiyorum ama bu 'Netflix senaryosu' gibi olur" Kvyat: "F1'e dönmek istiyorum ama bu 'Netflix senaryosu' gibi olur"

Stake F1 Team, Sauber'in spordaki 14. farklı takım adı olacak

Stake F1 Team, Sauber'in spordaki 14. farklı takım adı olacak

Formula 1

Stake F1 Team, Sauber'in spordaki 14. farklı takım adı olacak Stake F1 Team, Sauber'in spordaki 14. farklı takım adı olacak

Bayer: "Tost'un Lawson hakkında şüpheleri vardı, Marko destekliyordu"

Bayer: "Tost'un Lawson hakkında şüpheleri vardı, Marko destekliyordu"

Formula 1

Bayer: "Tost'un Lawson hakkında şüpheleri vardı, Marko destekliyordu" Bayer: "Tost'un Lawson hakkında şüpheleri vardı, Marko destekliyordu"

Son Haberler

FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor

FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor

F1 Formula 1

FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor

Baldisseri: "Ferrari'nin en büyük problemi Verstappen"

Baldisseri: "Ferrari'nin en büyük problemi Verstappen"

F1 Formula 1

Baldisseri: "Ferrari'nin en büyük problemi Verstappen" Baldisseri: "Ferrari'nin en büyük problemi Verstappen"

Button, Le Mans 24 Saat'e "uzun süre" katılmayı planlıyor

Button, Le Mans 24 Saat'e "uzun süre" katılmayı planlıyor

WEC WEC

Button, Le Mans 24 Saat'e "uzun süre" katılmayı planlıyor Button, Le Mans 24 Saat'e "uzun süre" katılmayı planlıyor

Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

F1 Formula 1

Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor" Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol