Williams, 28 milyon pound kredi çekti

O tarihte açıklandığı üzere krediler, uzun süredir bankacılık ortağı olan HSBC’nin katkılarını ve takımın sürücüsü Nicholas Latifi’nin babası Michael Latifi’nin sahibi olduğu Latrus Racing’den alınan bir borcu içeriyor.

2019 için kısa bir süre önce yayınlanan Williams Grand Prix Holdings plc yıllık raporunda, her ne kadar raporlama döneminden sonra olsa bile, yeniden finansmanla ilgili ayrıntılar yer aldı.

Yeni planlar, ekibin 2015 yılında HSBC ile anlaştığı ve yeniden finansmanın bir parçası olarak ödenen kredilerin yerini aldı.

Williams, değişikliğin Aralık ayında Advanced Engineering bölümünün satışından sonra gerekli olduğunu açıkladı.

Bu düzenleme, takımın arazisi ve binaları ile fabrika ve makineler üzerinde bir ipotek içeriyor. Ayrıca güvenlik adı altında, takımın 42 yıllık geçmişini kapsayan 100 Williams F1 aracı “miras varlıklarına” dahil edildi.

Açıklamada, uzun süredir birlikte çalıştıkları HSBC'yi, yeni finansman ortaklarıyla birlikte tutmaya devam ettiklerini belirten Williams, "Bu yeni düzenleme kapsamında gruba sağlanan toplam fon 45 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

Rakamın 25 milyon dolarlık kısmı yıllık %5 faizle 2022'ye kadar ödenmek zorunda kalacak. Diğer 20 milyon dolarlık kısım ise %5 faizle 2026 yılına kadar eşit taksitlerle ödenecek.

İki kredinin toplamı 45 milyon dolar etse de, HSBC'den 2015'te alınan kredi ödendikten sonra pound cinsinden bir rakam ortaya çıktı ve bu da yaklaşık 35 milyon dolara denk geliyor.

Açıklamada, "HSBC'ye borçlu olunan tutar düşüldükten sonra takımın pound cinsinden aldığı toplam miktar 28 milyon pound" denildi.

Williams Cuma günü yaptığı açıklamada, tüm şirketin satılmasıyla sonuçlanabilecek stratejik bir inceleme yaptığını açıkladı ve raporda, teminatlı mallar satıldığında her iki kredinin de hemen ödeneceği açıkça belirtildi.

Williams CEO'su Mike O'Driscoll, ekibin yapabileceği düzenlemeler hakkında, "Bu, genel olarak grubun varlıklarının etkili kullanımını temsil ediyor ve bize şu anda mevcut belirsizlik zamanlarında takımı finanse etmek için gereken mali rezervleri sağlıyor.” diyerek olumlu konuştu.