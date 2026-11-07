Formula 1 Sao Paulo GP

Williams: "2027 için bu sezonki güncellemelerden vazgeçtik"

Williams takım patronu James Vowles, takımın 2026 aracı için yeni güncellemeler getirmeme kararının oldukça zor olduğunu söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 13:40

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James Vowles, Williams

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Geçtiğimiz yıl takımlar şampiyonasını beşinci sırada tamamlayan Williams, bu sezon dokuzuncu sıraya kadar geriledi.

Takım, Azerbaycan Grand Prix'sinde her iki pilotu için de yeni bir şasi kullanmaya başlamasına rağmen, bütçe sınırı sebebiyle aracın gelişimini sürdürmedi.

Takım patronu James Vowles, Sky Sports'a yaptığı açıklamada sezonun beklentilerinin oldukça gerisinde kaldığını belirterek şunları söyledi: "Açıkça söylemek gerekirse zor bir yıl geçiriyoruz. Olmak istediğimiz yer burası değil."

"Sezonun başlarında tüm geliştirme çalışmalarımızı 2027'ye yönlendirdik. Bakü'ye getirdiğimiz şasiler aslında 2027 için hazırlanan şasilerdi ve bunları erkenden kullanıma aldık. İhtiyaç duyduğumuz noktaya ulaşabilmek için bu yılın bütçesinden de kaynak ayırdık."

Luke Browning, Williams

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Özellikle harcamamayı tercih ettiğimiz bazı alanlar var. Rüzgar tünelinde geliştirdiğimiz ve henüz piste getirmediğimiz başka aerodinamik güncellemelerimiz de bulunuyor. Bunları kullanmayarak bütçe sınırındaki kaynaklarımızı gelecek yıl için koruyoruz."

"Bu kararı vermek gerçekten acı vericiydi, bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu size anlatamam. Çünkü normal şartlarda pistte kazanabileceğiniz her milisaniyeyi kazanmak istersiniz."

Bununla birlikte Williams, azalan yedek parça stoklarını korumak amacıyla Interlagos'ta cuma günkü antrenman seanslarında pistte geçirdiği süreyi de sınırladı.

Vowles, bu konuda ise şunları söyledi: "Sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Bu nedenle her iki aracın da katettiği mesafeyi bir miktar azaltmak ve sezonun geri kalanını herhangi bir sorun yaşamadan tamamlayabileceğimizden emin olmak istiyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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