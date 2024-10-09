Williams, 2026 kural değişiklikleri öncesinde gelecek sezonu “feda edecek”

Williams takım patronu James Vowles, 2025 Formula 1 sezonunun, 2026'daki düzenlemelere odaklanacak olan İngiliz ekip için zorlu geçebileceği konusunda uyardı.

F1 araçları, 2026'dan itibaren daha küçük boyutlar, azaltılmış ağırlık, basitleştirilmiş aerodinamik ve azaltılmış yere basma kuvveti ve sürtünme ile yeniden tasarlanacak.

2017'den bu yana -tartışmalı 2021 Belçika Grand Prix'si dışında- hiçbir yarışı ilk beşte bitiremeyen Grove merkezli takım, Williams ailesine aitken finansal olarak zorluklar yaşıyordu. Ancak takım, yeni sahipleri Dorilton Capital'den ihtiyaç duyduğu bütçeyi alıyor ve hem performans hem de altyapı açısından rakip takımları yakalıyor.

Bu gelişmeler, Williams'ın 2026 pilotları Alex Albon ve Carlos Sainz ile üst sıralara sıçraması için büyük bir fırsat olacak ve takım bunu yapabilmek için önümüzdeki sezonu feda etmeye hazır.

Autosport'a konuşan Vowles, “Alex ve Carlos şunu biliyorlar: 2025 zor olacak.”

“Bizi ilerlerken görmeyeceksiniz, hatta biraz geriye gideceğiz.”

“Ve gerilersek bile bu benim için sorun değil, çünkü bu sadece 2026 için etrafımdakilere kıyasla doğru oranda yatırım yaptığımı gösteriyor. Bundan beklememiz gereken şey de şu: 2025'ten ödün vereceğiz. Bu onuncu olacağımız anlamına gelmiyor ama zor bir yıl olacak.” dedi.

Alex Albon, Williams FW46 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Williams, 2023 sezonunda AlphaTauri'yi (VCARB) az farkla geçerek yedinci sırayı almıştı. Ancak bu sezon takım, yaz arasına kadar sadece dört puan toplayabildi. Yine de Monza ve Bakü’deki yarışlar, takımın sezonunun canlanmasına yol açtı. Vowles, bu başarının FW46 aracının nihayet fazla ağırlığını kaybetmesinden kaynaklandığını belirtti.

Vowles, “Bence geçen yıl yedinci bitirdiğimiz için şanslıydık.”

“RB yılın sonunda çok hızlıydı ve şampiyonayı kimin önde bitireceğini belirleyen şey neredeyse tek bir stratejik karar meselesiydi. Biz yine de yedinci bitirdik.” dedi.

Vowles ayrıca, "Bu yılın aracının performans gösterdiğini düşünüyorum," diyerek, aracın başlangıçta fazla ağır olduğunu ve bu ağırlığı azaltmalarıyla daha iyi performans gösterdiklerini ifade etti.

Vowles, 2026 teknik devriminin ortasında öğrenmenin en iyi yolunun bu olduğunu düşündüğü için önümüzdeki 12 ay boyunca deneme-yanılma yaklaşımını savunuyor.

Williams takım patronu, “Sıçramalar yapmaya çalışıyoruz. Bunlar ileriye doğru adımlar değil, ilerleme değil, minimum kazanımlar değil, hatta marjinal kazanımlar değil, sadece teknolojide ve yaptıklarımızda sıçramalar yapmaya çalışıyoruz.”

“Ve bunu yaparken kendimize çelme takacağız. Ve ben bu konuda rahatım, çünkü öğrendiklerimizi geri alamayız.” diye ekledi.