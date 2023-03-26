Williams 2026 F1 motor tedariki için Mercedes'e bağlı değil

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Williams şu anda Mercedes güç ünitesi kullanıyor, ancak yeni düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde başka bir ortak bulma seçeneği var.

Teorik olarak, Mercedes üç müşterisinden biriyle yollarını ayırmak zorunda kalabilir çünkü 2026 güç ünitesi düzenlemelerine göre bir üretici 'FIA tarafından aksi kararlaştırılmadıkça' kendi takımları da dahil olmak üzere yalnızca üç takıma güç ünitesi tedariki sağlayabilir.

Ferrari 2026'da Sauber'i Audi'ye kaptıracak ve böylece Maranello'dan ekstra bir tedarik sağlanabilecek.

Renault'nun müşteri aradığı biliniyor ve giriş yapması halinde Andretti takımının ortağı olmaya hazırlanıyor, ancak bu gerçekleşse bile üçüncü bir takıma da tedarik sağlayabilir.

En ilgi çekici seçenek ise Honda. Japon şirket 2026'ya katılmakla ilgilendiğini açıkladı ancak Red Bull'un her iki takımı için de Ford destekli kendi güç ünitesini geliştirme kararıyla Honda yeni bir ortak bulmak zorunda.

McLaren ve Williams bariz adaylar olsa da, Woking takımının 2017 sonunda Honda ile yaşadığı ayrılık düşünüldüğünde, yeniden bir araya gelmeleri konusunda bazı problemler olabileceği açık.

Williams'ın Honda'yı çekebilmesi için de formunda uzun vadede bir iyileşme belirtisi göstermesi gerekecek.

Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Williams F1

Vowles, "Şu anda hâlâ bu takım için mevcut tüm seçenekleri değerlendirme sürecindeyiz."

"Kurallar, teorik olarak 2025 yılında bir güç ünitesi üreticisinin tedarik edebileceği takım sayısını belirten bazı satırlar içeriyor. Bu arada aynı kurallar bu yıl [Mercedes'i] şu anda sahip olduklarından daha az güç ünitesi tedariki ile sınırlandırmalıydı."

"Bunun devam eden bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Ama hayır, Mercedes'e bağlı değiliz ve hâlâ değerlendirme sürecindeyiz."

"Ancak tüm takımların yapacağı gibi biz de kısa süre içinde bir karara varmak zorundayız. Sanırım yıl sonu geç olur, daha önce yapmamız gerek."

"Tahmin edebileceğiniz gibi, sadece rahat olduğum ve bildiğim yere [Mercedes] gitmek aptallık olur."

"Eğer evinizi boyatacaksanız, üç fiyat alırsınız, eğer yapmıyorsanız bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Burada da aynı şey geçerli, elimizde ne olduğunu anladığımdan emin olmak istiyorum." dedi.