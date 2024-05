Williams, 2025 için Sainz ile görüşmeler yapıyor

Sainz'in geleceği, gelecek yıl için bir yarış koltuğu bulmaya çalıştığı son haftalarda yoğun spekülasyonlara konu oldu.

Sauber'in 2026'dan itibaren Audi works takımı haline gelmesine kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşma için kendisine teklif götürdüğü biliniyor.

Alman üretici, uzun vadede diğer önemli temelleri atmaya odaklanabilmek için pilot kadrosunu düzene sokmak istediğinden yakın zamanda bir karar vermek istiyor.

Ancak Sainz, Red Bull ve Mercedes'te ortaya çıkabilecek potansiyel fırsatlar nedeniyle acele bir karar vermek istemedi.

Autosport'un edindiği bilgilere göre Sainz, Williams geleceğe yönelik iddialı hedeflerini ortaya koyarken takımın ona neler sunabileceği konusunda görüşmeler yapıyor.

Takımın halihazırda Alex Albon ile sözleşmesi bulunuyor ve takım patronu James Vowles, takımın gridde yükselmesine yardımcı olabileceğini umduğu altyapı değişiklikleri için bastırıyor.

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Geçen hafta sonu Imola Grand Prix'sinde konuşan Vowles, takımın önümüzdeki birkaç yıl içinde ilerleme kaydetmesi için her şeyi yaptığını söyledi.

"2025 aracı tünelde, bu kadar basit."

"Bunu aslında 2026 ve 2027'ye yetişmek için yapıyoruz. Tüm yol boyunca mesajım aynı olmaya devam edecek: 2026'dan önceki yılları önemsemediğimden değil, ama gelecekte başarılı olmamızı istiyorum."

"Bunu yapmak için de oldukça sert kararlar almam gerekiyor."

Pek çok kişi Mercedes ve Red Bull'un durumunun umut verici olmaması nedeniyle Sainz'ın Audi'nin başına geçmeye zorlanacağından şüphelenirken, Sainz Monako'da durumun aslında insanların düşündüğünden farklı olduğunu ima etti.

Sainz, "Perde arkasında daha fazlasını biliyorum."

"Söylentiler var ama merak etmeyin, ağzımdan hiçbir şey kaçırmayacağım."

"Tüm seçenekleri masaya yatıracağım ve doğru kararı vereceğim. Size şunu söyleyebilirim ki, zihnimi açtığımda her şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Her şey bir sonraki yeni sözleşmemde ihtiyacım olduğunu düşündüğüm her şeyi bir araya getirmekle ilgili." dedi.