Williams, 2024 ve 2025 projelerini birleştiriyor!

Williams Araç Performans Direktörü Dave Robson, takımın 2024 aracı için getirdiği güncellemelerin gelecek yılki araç için iyi bir temel oluşturabileceğini düşünüyor.

Grove merkezli takım, geçen sezonki iyi formunu sürdürmekte zorlandı ve bu sezon aşırı ağır bir araçla mücadele etmek durumunda kaldı. Çünkü takımın kış aylarındaki önceliği aracın altyapısını geliştirmekti.

Williams, sezona yaydığı güncellemelerle hızlı bir adım atmayı hedefliyor olsa da, F1'in rüzgar tüneli kısıtlamaları ve finansal düzenlemeleri nedeniyle kaynakların stratejik olarak kullanılması gerekiyor.

Önümüzdeki 18 ay, 2026 regülasyonlarına geçiş nedeniyle daha da karmaşık bir hale gelecek ve bu da takımların yeni araçlar üzerinde avantaj elde edebilmek için 2025 araçlarını feda etmeyi seçebileceği anlamına geliyor.

Bu durumu değerlendiren Robson şunları söyledi: "Bu, uzun süredir konuştuğumuz ilginç bir zorluk."

"2026 için bazı unsurları şimdiden düşünmeye başladık. Aero tarafı kısıtlamalarla sınırlı olsa da, başka şeyleri göz önünde bulundurabiliriz. Bu süreç kaçınılmaz olarak başladı."

"FIA'dan aldığımız teknik direktifle bir miktar aero çalışması yapabildik, bu düzenlemeleri anlamamıza gerçekten yardımcı oluyor. Böyle durumlar herkesin 2026 sürecine dahil olmasını sağlamak için her zaman faydalıdır."

"Ancak kaynakları dengelemek sadece bugünü değil, gelecek birkaç yılı kapsayacak şekilde zorlayıcı olacak. Durum herkes için geçerli ve eminim ki çoğu takım 2026'ya çok hızlı bir şekilde odaklanacak. Bu yüzden gelecek yıl takımların ne yapacağını görmek ilginç olacak."

Logan Sargeant, Williams FW46 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Robson, sürecin nasıl planlanacağına dair şunları söyledi: "Önümüzdeki yılın başlarında, 2026 aracının rüzgar tünelinden çıkacağı kısa dönemler olacak. Bu da bize FW47, yani 2025 aracını yeniden kullanmak için bir veya iki günlük bir fırsat sunacak."

"Bu planı uygulamayı düşünüyoruz. 2026 programını riske atmadan performans artışı sağlayabilecek bir yol bulabilirsek, bunu mutlaka değerlendireceğiz."

"Ama sanırım bu süreç yılın başlarında oldukça hızlı tamamlanacak. 2026 aracına kaynak ve bütçe açısından tam anlamıyla odaklanabileceğiz."

Odaklanmanın yılın bu kadar erken bir döneminde değişeceğini bilmek, 2024 ve 2025 projelerini birleştirerek gelişim kazançlarını en üst düzeye çıkarma fırsatı sunuyor. Robson, bu olasılığı değerlendirdiklerini doğruladı.

"Bu süreç oldukça ilginç oldu çünkü bu yılki araç ile gelecek yılki aracı büyük ölçüde tek bir proje olarak görebilirsiniz. Çalışmalar önümüzdeki yılın başlarında tamamlanacak ve ardından araçla yarışmak dışında pek fazla değişiklik yapılmayacak. Bu durum, yılın sonlarına doğru gelecek büyük güncellemeleri planlamamıza olanak tanıdı. Bu güncellemeler, en azından gelecek yılki aracın temelini oluşturacak ya da ona ilham verecek."

"Bununla birlikte yükün bir kısmını şimdiden hafifletmeye başladık. FW47 çalışmalarının bir kısmını öne çektik, bu da bize 2026 aracına mümkün olan en kısa sürede odaklanmamızı sağlayacak."