Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Sargeant, 2023 gridinde yer alan ve 2024'te F1 pilotu olduğu resmi olarak açıklanmayan tek pilot.

Bu durum Mick Schumacher'in onun yerini alabileceği söylentilerine yol açtı, Liam Lawson'ın da sırada olduğu söyleniyordu ve son olarak Mercedes'in genç pilotu ve F2 şampiyonasını ikinci sırada Fred Vesti'nin de adı koltuk için anılıyordu.

Ancak söylentiler arttıkça Williams takımı Sargeant'ı desteklemeye devam etti. Takım patronu James Vowles onun gelişiminden memnun olduğunu dile getirmişti.

Birleşik Devletler Grand Prix'sindeki Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ın diskalifiye olmasının ardından Sargeant'ın puan alması, olasılıkları kendi lehine çevirmesine yol açtı.

Takım Abu Dabi Grand Prix'sinden sonra telsiz mesajlarında Sargeant'ı yanlışlıkla onayladığı için artık anlaşma tamamlanmış gibi görünüyor.

Yarış sonrası pilotlar ve takımları arasındaki mesajları yayınlayan Formula1.com, Sargeant ve Williams arasındaki mesajı ortaya çıkardı. Konuşma yayına verilmedi.

Sargeant'ın yarış mühendisi Gaetan Jego, "16. sırada bitirdik ve şampiyonada yedinciyiz. İyi bir yarış olduğunu düşünüyorum."

"Bu yıl için teşekkür ederim, bu yıl seninle birlikte olmak bir zevkti. Teşekkürler dostum." dedi.

Sargeant ise cevap olarak, "Çok teşekkür ederim çocuklar. Açıkçası iniş çıkışlarımız oldu ama gerçekten bir ivme yakaladığımızı ve giderek daha da güçlendiğimizi hissediyorum. Bunu birlikte geçirmek için daha iyi bir grup insan seçemezdim."

"Umarım bunu devam ettirebiliriz. Teşekkürler çocuklar." dedi.

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45

Jego, "Teşekkürler Logan. Gelecek yıl için sabırsızlanıyorum dostum." dedi.

Amerikalı çaylağa telsizden seslenen Williams takım patronu James Vowles, "Aferin, bugün altında bundan daha fazlasını yapabileceğin bir otomobil olmadığı için üzgünüm."

"Bu yılki katkıların mükemmeldi. Şu ana kadar sezon boyunca gelişimini izlemek gurur vericiydi."

"Birlikte geçireceğimiz kışı ve daha fazlasını dört gözle bekliyoruz." dedi.

Sargeant ise cevap olarak, "Çok teşekkür ederim James, minnettarım." dedi.

Yarıştan sonra F1 TV'ye konuşan Vowles, 22 yaşındaki pilotun 2024'te Alex Albon'un takım arkadaşı olduğunu resmi olarak doğrulamayı reddetti.

Vowles, "Korkarım boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Ama ne olursa olsun, Logan çok uzun yıllardır akademimizde."

"Her zaman akademimizin bir parçası olarak kalacak. Hâlâ mükemmel derecede hızlı bir pilot."

"Ama bence bundan uzaklaşıp son beş yarışa ve nasıl geliştiğine bakarsak, bence koltuğu kazanmak için ihtiyacımız olanı yaptığına dair işaretler görebilirsiniz." dedi.