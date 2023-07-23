Williams, 2024 F1 sezonuna odaklanmaya hazır
Williams, mevcut aracında kaydettiği hızlı ilerlemenin ardından 2024 Formula 1 aracına odaklanmak için doğru zaman olduğuna inanıyor.
Grove merkezli takım, bu sezona takımlar şampiyonasını son sırada bitirdiği zorlu bir 2022 sezonunun ardından geldi.
Ancak yeni takım patronu James Vowles liderliğinde ve teknik yapısındaki değişikliklerle FW45 aracında bazı sağlam kazanımlar elde edildi.
Bu, takımlar şampiyonası sıralamasında yedinci sıraya yükselmesine yardımcı olan Kanada Grand Prix'sine iyi bir güncelleme paketi getirmek için büyük bir baskıyı içeriyordu.
Takımın sezonun geri kalanı için planlarını değerlendiren araç performansı başkanı Dave Robson, aracın mevcut durumunun artık kaynakları FW46'ya kaydırmanın daha mantıklı olduğu anlamına geldiğini söyledi.
Robson, "Sanırım gelişim hattında olanların çoğunu şimdiye kadar teslim ettik."
"Silverstone'a getirdiğimiz ön kanat vardı ve bunu Spa'da tekrar göreceğiz. Ama bunun ötesinde, rüzgar tünelinden gelirlerse muhtemelen bazı küçük şeyler gelecek ve onları oldukça hızlı bir şekilde yapabiliriz."
Dave Robson, Head of Vehicle Performance, Williams Racing, in the team principals Press Conference
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Bunun haricinde, gelecek yılın aracına odaklanmanın tam zamanı. Ayrıca şu anda elimizdekileri anlamaya devam etmek, elimizdekileri birkaç farklı türde pistten geçirmek, ayarlarımızı bunun etrafında geliştirmek ve sürücülerin bundan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak gerek." dedi.
Kanada güncellemesi, Alex Albon ve Logan Sargeant'ın performansta bir yükselişin tadını çıkarmasına yardımcı olurken, Robson, ince ayarlar açısından henüz tam potansiyellerini göstermediklerini düşünüyor.
Robson, "Güncellemeler yere basma gücü dağıtımını geliştirdi ve bazı özellikleri iyileştirdi, ancak öncelik daha fazla yere basma gücüydü. Ama gerçekten, henüz maksimum yere basma gücü pistine gitmemiştik."
"Bu hafta sonu, muhtemelen onu bu konfigürasyonda ilk kez gerçekten göreceğiz." dedi.
Williams pilotları, her seansta farklı set lastiklerin zorunlu tutulduğu Macaristan'da ilk seansta elenmekten kurtulamadılar.
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