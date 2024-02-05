Williams, 2024 yılında yarışacağı renk düzenini tanıttı

Evet, artık resmen 2024 F1 sezonu için lansman haftasındayız diyebiliriz. Williams'ın ardından bugün Sauber yeni aracını tanıtırken devamında Alpine, Racing Bulls ve Aston Martin gibi takımlar yeni araçlarını tanıtacaklar.

Williams, bugün düzenlediği lansmanda yeni aracı değil, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği renk düzenini tanıttı.

İngiliz ekip, renk düzeni olarak temelde yine koyu lacivert rengi taşıyor ve buna siyah bölümler eşlik ediyor. Williams, siyah bölümler sayesinde ağırlık tasarrufu yapmayı planlıyorlar.

Myprotein, Komatsu ve Gulf'ün varlığıyla, renk düzeninin çeşitli noktalarına kırmızı/beyaz çizgiler eklenmiş durumda.

Komatsu, takımın anlaştığı son partner olarak göze çarpıyor ve logolar yan sidepodlarda yer aldığı düşünüldüğünde, anlaşmanın boyutu epey büyük.

Takım kırmızı ve beyaz ince şeritle, takımın tarihine ve başarılı olmuş araçlarına göndermede bulunuyor.

Williams Racing FW46 Fotoğraf: Williams

Yeni Williams, James Vowles önderliğinde tasarlanan ilk araç olacak. İlk kez 20 Şubat'ta Bahreyn'de piste çıkarılması planlanırken, 200 km'lik teste iki pilot da katılacak.



2020 yazından bu yana Amerikan yatırım fonu Dorilton Capital'in sahibi olduğu ve bir yıldır James Vowles tarafından yönetilen Williams, yeniden yapılanmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Grove merkezli takım, 2022'de tablonun en altından yedinciliğe yükselirken özellikle bir pistten diğerine tutarlılıktan yoksun bir araca rağmen bazı umut verici performanslar gösterdi.

Takımın tartışmasız lideri Alexander Albon geçen yıl elde edilen 28 puanın 27'sine imza atarken çaylak Logan Sargeant çok zorlu bir yıl geçirmişti. Williams bu sezon aynı kadroyla devam edecek.

Sezon öncesi testler 21-23 Şubat tarihleri arasında, 2 Mart Cumartesi günü sezonun ilk Grand Prix'sinin de yapılacağı Bahreyn'deki Sakhir pistinde gerçekleştirilecek. Bu akşam, Sauber tarafından işletilen Stake takımı (eski Alfa Romeo) önümüzdeki sezon için yeni aracını tanıtacak.