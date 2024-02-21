Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Sezon öncesi testi

Williams, 2023 versiyon çekme çubuklu arka süspansiyon kullanmaya devam edecek

Autosport'un öğrendiğine göre Williams, Mercedes ile birlikte Alman üreticinin revize edilmiş aracın arka tarafındaki düzenini kabul etmemeye karar verdikten sonra yeni FW46'da çekme çubuklu arka süspansiyonu kullanmaya devam edecek.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Güncel:
Williams FW46

Williams FW46

Williams

Mercedes'in yeni W15 aracındaki yeniliği bir parçası olarak, takım arka süspansiyon düzeninde bir itme çubuğu konfigürasyonuna geçti.

Red Bull ve McLaren tarafından zemin etkisi döneminin başlangıcından bu yana kullanılan bu konfigürasyon, daha aerodinamik bir vites kutusu ve zeminden arka kanada daha iyi hava akışı sağladığı için aerodinamik avantajlar sunuyor.

Mercedes'in itme çubuklu süspansiyon düzenine geçişinin, 2024 için vites kutusu müşterileri Aston Martin ve Williams'a da otomatik olarak yansıması bekleniyordu.

Ancak Williams'ın en yeni Mercedes bileşenlerini tercih etmediği ve bunun yerine geçen yılın şanzımanını ve çekme çubuğu düzenini içeren 2023 parçalarına bağlı kaldığı ortaya çıktı.

Williams tarafından aylar önce alınan bu kararın, her iki tarafa da yardımcı olmak amacıyla Mercedes ile ortaklaşa alındığı anlaşılıyor.

Mercedes için, iki müşteri takımına yepyeni vites kutusu ve arka süspansiyon düzenleri tedarik etmek zorunda kalmak lojistik açısından son derece zor olacaktı.

Ayrıca Williams için eski parçaları tercih etmenin maliyet avantajı da var; bu da aracın daha fazla performans elde edilebilecek diğer alanlarına bütçe ayırabileceği anlamına geliyor.

Williams takım patronu James Vowles, vites kutusu seçiminin takımın 2024 performansı üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını söyledi.

Williams FW46

Williams FW46

Photo by: Williams

Vowles, "Şanzıman Mercedes tarafından tedarik ediliyor ve açıkçası bu parçayı çok uzun yıllardır çok iyi tanıyorum."

"Çok güvenilir bir şanzıman ve çalışmak için iyi bir yapı sağlıyor. Bizim için önemi, nasıl çalıştığını biliyor olmamız."

"Temel olarak, şanzıman eskiden olduğu gibi çok büyük bir fark yaratmıyor."

"Bu sadece dingil mesafesini bile tanımlamıyor, sadece arka kısmın konumlandırılmasını ve yakıt deposunu biraz daha fazla tanımlıyor."

"Arka süspansiyonla ilgili olarak, konuşmaktan mutlu olduğumuz kısımlar var. Ancak bunu Bahreyn'e saklayacağım, çünkü arka süspansiyonda gittiğimiz yer hakkında konuşacak bazı ilginç şeyler var." açıklamalarında bulunmuştu.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Red Bull RB20 tam olarak görücüye çıktı
Sonraki haber Galeri: 2024 F1 araçlarına dair ilk pist üstü fotoğrafları

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans"

Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans"

Formula 1

Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans" Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans"

Marko: "Mercedes tarzı sidepod'un işe yarayıp yaramayacağını pistte göreceğiz"

Marko: "Mercedes tarzı sidepod'un işe yarayıp yaramayacağını pistte göreceğiz"

Formula 1

Marko: "Mercedes tarzı sidepod'un işe yarayıp yaramayacağını pistte göreceğiz" Marko: "Mercedes tarzı sidepod'un işe yarayıp yaramayacağını pistte göreceğiz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor" Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi?

Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi?

Formula 1

Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi? Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi?

Wolff: "Mercedes ile geçireceğim 30 yılım daha var"

Wolff: "Mercedes ile geçireceğim 30 yılım daha var"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Wolff: "Mercedes ile geçireceğim 30 yılım daha var" Wolff: "Mercedes ile geçireceğim 30 yılım daha var"

Son Haberler

Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti" Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!" Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu" Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor" Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye