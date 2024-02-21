Williams, 2023 versiyon çekme çubuklu arka süspansiyon kullanmaya devam edecek
Autosport'un öğrendiğine göre Williams, Mercedes ile birlikte Alman üreticinin revize edilmiş aracın arka tarafındaki düzenini kabul etmemeye karar verdikten sonra yeni FW46'da çekme çubuklu arka süspansiyonu kullanmaya devam edecek.
Williams FW46
Williams
Mercedes'in yeni W15 aracındaki yeniliği bir parçası olarak, takım arka süspansiyon düzeninde bir itme çubuğu konfigürasyonuna geçti.
Red Bull ve McLaren tarafından zemin etkisi döneminin başlangıcından bu yana kullanılan bu konfigürasyon, daha aerodinamik bir vites kutusu ve zeminden arka kanada daha iyi hava akışı sağladığı için aerodinamik avantajlar sunuyor.
Mercedes'in itme çubuklu süspansiyon düzenine geçişinin, 2024 için vites kutusu müşterileri Aston Martin ve Williams'a da otomatik olarak yansıması bekleniyordu.
Ancak Williams'ın en yeni Mercedes bileşenlerini tercih etmediği ve bunun yerine geçen yılın şanzımanını ve çekme çubuğu düzenini içeren 2023 parçalarına bağlı kaldığı ortaya çıktı.
Williams tarafından aylar önce alınan bu kararın, her iki tarafa da yardımcı olmak amacıyla Mercedes ile ortaklaşa alındığı anlaşılıyor.
Mercedes için, iki müşteri takımına yepyeni vites kutusu ve arka süspansiyon düzenleri tedarik etmek zorunda kalmak lojistik açısından son derece zor olacaktı.
Ayrıca Williams için eski parçaları tercih etmenin maliyet avantajı da var; bu da aracın daha fazla performans elde edilebilecek diğer alanlarına bütçe ayırabileceği anlamına geliyor.
Williams takım patronu James Vowles, vites kutusu seçiminin takımın 2024 performansı üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını söyledi.
Williams FW46
Photo by: Williams
Vowles, "Şanzıman Mercedes tarafından tedarik ediliyor ve açıkçası bu parçayı çok uzun yıllardır çok iyi tanıyorum."
"Çok güvenilir bir şanzıman ve çalışmak için iyi bir yapı sağlıyor. Bizim için önemi, nasıl çalıştığını biliyor olmamız."
"Temel olarak, şanzıman eskiden olduğu gibi çok büyük bir fark yaratmıyor."
"Bu sadece dingil mesafesini bile tanımlamıyor, sadece arka kısmın konumlandırılmasını ve yakıt deposunu biraz daha fazla tanımlıyor."
"Arka süspansiyonla ilgili olarak, konuşmaktan mutlu olduğumuz kısımlar var. Ancak bunu Bahreyn'e saklayacağım, çünkü arka süspansiyonda gittiğimiz yer hakkında konuşacak bazı ilginç şeyler var." açıklamalarında bulunmuştu.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"
Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor" Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"
Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi?
Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi? Mercedes'in farklı ön kanadının yasallığı, neden gerçek bir şüphe konusu değildi?
Wolff: "Mercedes ile geçireceğim 30 yılım daha var"
Wolff: "Mercedes ile geçireceğim 30 yılım daha var" Wolff: "Mercedes ile geçireceğim 30 yılım daha var"
Son Haberler
Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"
Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti" Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"
Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"
Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!" Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"
Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"
Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu" Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"
Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"
Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor" Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar