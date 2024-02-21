Williams, 2023 versiyon çekme çubuklu arka süspansiyon kullanmaya devam edecek

Mercedes'in yeni W15 aracındaki yeniliği bir parçası olarak, takım arka süspansiyon düzeninde bir itme çubuğu konfigürasyonuna geçti.

Red Bull ve McLaren tarafından zemin etkisi döneminin başlangıcından bu yana kullanılan bu konfigürasyon, daha aerodinamik bir vites kutusu ve zeminden arka kanada daha iyi hava akışı sağladığı için aerodinamik avantajlar sunuyor.

Mercedes'in itme çubuklu süspansiyon düzenine geçişinin, 2024 için vites kutusu müşterileri Aston Martin ve Williams'a da otomatik olarak yansıması bekleniyordu.

Ancak Williams'ın en yeni Mercedes bileşenlerini tercih etmediği ve bunun yerine geçen yılın şanzımanını ve çekme çubuğu düzenini içeren 2023 parçalarına bağlı kaldığı ortaya çıktı.

Williams tarafından aylar önce alınan bu kararın, her iki tarafa da yardımcı olmak amacıyla Mercedes ile ortaklaşa alındığı anlaşılıyor.

Mercedes için, iki müşteri takımına yepyeni vites kutusu ve arka süspansiyon düzenleri tedarik etmek zorunda kalmak lojistik açısından son derece zor olacaktı.

Ayrıca Williams için eski parçaları tercih etmenin maliyet avantajı da var; bu da aracın daha fazla performans elde edilebilecek diğer alanlarına bütçe ayırabileceği anlamına geliyor.

Williams takım patronu James Vowles, vites kutusu seçiminin takımın 2024 performansı üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını söyledi.

Williams FW46 Photo by: Williams

Vowles, "Şanzıman Mercedes tarafından tedarik ediliyor ve açıkçası bu parçayı çok uzun yıllardır çok iyi tanıyorum."

"Çok güvenilir bir şanzıman ve çalışmak için iyi bir yapı sağlıyor. Bizim için önemi, nasıl çalıştığını biliyor olmamız."

"Temel olarak, şanzıman eskiden olduğu gibi çok büyük bir fark yaratmıyor."

"Bu sadece dingil mesafesini bile tanımlamıyor, sadece arka kısmın konumlandırılmasını ve yakıt deposunu biraz daha fazla tanımlıyor."

"Arka süspansiyonla ilgili olarak, konuşmaktan mutlu olduğumuz kısımlar var. Ancak bunu Bahreyn'e saklayacağım, çünkü arka süspansiyonda gittiğimiz yer hakkında konuşacak bazı ilginç şeyler var." açıklamalarında bulunmuştu.