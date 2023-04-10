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Williams, 2023 aracını geliştirip geliştirmeme konusunda kararsız

Williams, 2023 Formula 1 sezonuna puanlarla ve beklenenden daha iyi bir araçla başladı fakat FW45'i geliştirmek için ne kadar harcamaları gerektiği konusunda kararsızlar.

Köles István Ákos
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Williams, 2023 aracını geliştirip geliştirmeme konusunda kararsız
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Sezon öncesi testlerine bakıldığında, gridin en yavaş aracının Williams olacağı tahminleri vardı fakat İngiliz ekip sezona çok iyi başladı.

Takım geride kalan üç yarışın hepsinde potansiyel olarak puan alacak kadar hızlıydı fakat hem pilot hataları hem de dayanıklılık sorunları, bunu mümkün kılmadı.

Hal böyle olunca 2023 için beklentiler değişmişe benziyor fakat takım, 2023 aracını daha ne kadar geliştireceği konusunda biraz kararsız.

Vowles bu konuda şöyle diyor: "Her üç yarışta da dış etkenler olmadan puan için mücadele edebileceğimiz açıktı."

"Sadece performansımızı puana dönüştürmek için Bahreyn'de yaptığımız üzere yarış hafta sonlarını kusursuz şekilde geçmemiz gerekiyor."

"Sezonun geri kalanında bu pozisyonu koruyabileceğimizi hissediyorum ve bunu yapmak için aracı elimizden gelen en iyi şekilde geliştireceğiz."

"Ancak bunu pek de isteyerek yapmayacağız çünkü uzun vadeli planlarımızı dikkate almamız gerekiyor."

"Gerçek hedefimizi gözden kaçıramayız, ki hedefimiz gelecek yıl daha da rekabetçi olmak ve bunu başarmanın tek yolu bu yılki bütçenin bir kısmını gelecek yıl için harcamak."

Vowles'un amacı, pist düzeninin FW45'e uygun olduğu her yarışta puan toplamak.

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