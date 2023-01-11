Williams, 2023 renk düzenini 6 Şubat'ta tanıtacak!

Haberi dinle

Williams, son yıllarda gridin en kötü performans sergileyen takımlarından birisiydi ve bu durum 2022'de de değişmedi.

Yeni dönemin ilk yılını sonuncu tamamlayan Williams, 2023'te ileriye doğru gitmeyi hedefliyor ve bu kapsamda takım içerisinde yine bazı değişiklikler yapıldı.

Jost Capito'nun ayrılığı sonrası henüz yeni takım patronunu açıklamayan Williams, bugün 2023 F1 aracının lansman tarihini duyurdu.

Açıklamaya göre yeni araç 6 Şubat'ta tanıtılacak. Fakat bu lansmanda sadece renk düzeni tanıtılacak. Gerçek araç ise muhtemelen birkaç gün sonra yapılacak Shakedown'la ortaya çıkacak.

2023 F1 lansman tarihleri:

Williams: 6 Şubat (sadece renk düzeni)

AlphaTauri: 11 Şubat

McLaren: 13 Şubat

Aston Martin: 13 Şubat

Ferrari: 14 Şubat

Alpine: 16 Şubat