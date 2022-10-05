Williams, 2023 için Schumacher'i istiyor
Williams patronu Jost Capito, 2023 sürücü adayları arasında Mick Schumacher'in de yer aldığını ve kendisine hayranlıkla baktıklarını belirtti.
Mick Schumacher, 2022 Formula 1 sezonunun ardından kontratının bitmesiyle boşa çıkacak ve hem Haas hem de Ferrari sürücü akademisinden ayrılması bekleniyor.
Alman basınına göre Haas, Mick'le kontrat yenileme görüşmelerine Singapur'da başladı fakat şimdi genç sürücüye ilgi gösteren bir takım daha var: Williams.
Nicholas Latifi ile yollarını ayıracak olan Williams, yeni bir pilot arayışında ve koltuk için seçenekler çok da fazla değil. Nyck de Vries'ın AlphaTauri'ye gitmesi bekleniyor, Logan Sargeant'ın da bir yıl daha F2'de yarışacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden Mick, Williams için harika bir isim olabilir.
Takım patronu Jost Capito da RTL'ye verdiği demeçte Alman pilota olan ilgilerini doğruladı.
Capito, Schumacher'in ilgilendikleri isimlerden birisi olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Evet, tabii ki öyle."
"Mick seçeneklerden birisi, Formula 1'de kalmayı hak ettiğini de düşünüyorum. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz ama o kesinlikle bizim için bir seçenek."
"Ayrıca Williams-Schumacher kombinasyonu kesinlikle büyüleyici olurdu."
"Gerçekten gelişebilir ve çok iyi bir Formula 1 pilotu olabilir."
"George Russell'ı ele alırsak, Williams'la yarışırken hatalar yaptı ve büyüdü. Formula 1 çok zor bir yer ve Formula 2'den geçiş çok büyük çünkü araçlar çok karmaşık. Teknik açıdan çok zorlu bir sporda olduğumuzu unutmamalıyız."
"Bir sürücüye iki yıl vermeli ve üçüncü yılda neler yapabileceğini görmelisiniz."
"Ayrıca Williams-Schumacher kombinasyonu kesinlikle büyüleyici olurdu." dedi.
Capito Sargeant'ın da listelerinde olduğunu kabul etti.
"Evet, o da listemizde. Fakat sürücü kadromuzu sezon bittikten sonra açıklayacağız. Sanırım Abu Dhabi'den bir ya da iki hafta sonra olacak."
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