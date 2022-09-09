Williams, 2023 için Schumacher ile ilgileniyor
Williams takım patronu Jost Capito, Mick Schumacher'in ilgilendikleri sürücüler arasında yer aldığını doğruladı.
Schumacher geçen yıl Haas ile Formula 1'e adım atmıştı ve bu yıl Amerikalı takımla ikinci yılını tamamlamak üzere.
Görünüşe bakılırsa Alman pilot, sezon sonunda Haas'taki koltuğunu kaybedecek ve Ferrari sürücü programından da tamamen ayrılacak.
Böyle bir durumda istediği takıma gitmekte özgür olacak fakat elinde çok fazla seçenek yok gibi görünüyor.
Son haftalarda adı Alpine ve AlphaTauri gibi takımlarla anılsa da, iki takım da Schumacher ile ilgilenmiyor.
Sky ile yaptığı röportajda Jost Capito, Schumacher'in 2023 için ilgilendikleri isimlerden birisi olduğunu söyledi ancak kesin ifadeler kullanmaktan kaçındı.
Schumacher ile ilgilenip ilgilenmediği sorusu üzerine Capito, "Elbette."
"Mick çok hızlı bir pilot, aynı zamanda iyi bir adam ve bence boş koltuğu olan tüm takımların listesinde yer alması gerekiyor." cevabını verdi.
Capito, aynı zamanda diğer takımlarla iletişimde oldukları için kimin boşta olduğunu daha iyi bildiklerini de ekledi.
Capito, "Diğer takım patronlarıyla temas halindeyiz. Bu yüzden arka planda neler olup bittiğini gayet iyi biliyoruz. Yani pilotların 'koltuk kapma sezonu' gösterildiği kadar dramatik değil." dedi.
Gelecek yıl için Williams'ın yanı sıra Alfa Romeo, Alpine ve Haas'ta en az bir boş koltuk mevcut.
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