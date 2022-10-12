Williams, 2023 için Albon'un yanında "güçlü bir isim" istiyor
Williams, gelecek sezon için Alex Albon'un yanında güçlü bir sürücü olmasını istiyor.
Williams, 2022 sezonunun ardından Nicholas Latifi ile yollarını ayıracak ve Kanadalı pilotun yerine kimin geleceği belirsizliğini koruyor.
Koltuk için öne çıkan bazı isimler var, bunların başında takımın genç yeteneği Logan Sargeant ve Haas pilotu Mick Schumacher geliyor.
İngiliz ekip Alex Albon'a takım arkadaşı seçme konusunda acele etmiyor ve çeşitli adayları inceliyor, ancak Williams baş mühendisi Dave Robson yeni sürücülerinin hangi kriterleri karşılaması gerektiğini açıkladı.
Racingnews365'e konuşan Robson, "Alex'i zorlayacak ve her yarışta onunla mücadele edecek birine ihtiyacımız var."
"En ideali elbette Alex ile aynı araç ayarlarını tercih eden birisi olması yönünde olur ancak nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."
"Sıralama turlarında ve yarışta birbirini zorlayan iki rekabetçi sürücü istiyoruz."
"Olası adaylara ilişkin söylentiler takımın istikrarını bozmayacak."
"Williams'ta herkes pistte olanlara odaklanmış durumda. Nyck de Vries Monza'da aniden direksiyon başına geçtiğinde, dikkatimizi ona çevirdik."
"Yani mühendisler gelecek yılla ilgili söylentilere kulak asmıyor."
"Bu konudaki çalışmaların devam ettiği açık fakat bu süreç Jost Capito ve yardımcıları tarafından yürütülüyor."
"Amacımız, aracı kimin kullandığından bağımsız olarak gelecek yıl daha hızlı hale getirmek olacak." dedi.
Ricciardo, yağmurlu yarışların startları konusunda esneklik istiyor
Rossi: "Muhtemelen Alonso'yu takımda tutmak için yeterince şey yapmadık"
Son Haberler
Ocon: "Alonso olmadan da başarılı olabiliriz"
Esteban Ocon, sezon sonunda takımdan ayrılacak Fernando Alonso olmadan da başarıya ulaşabilecekleri görüşünde.
Max ve Jos Verstappen'in meşhur "benzin istasyonu" anısı
Max Verstappen'in F1 şampiyonluğuna giden yolda yaşadığı birçok olay var. Bunlardan en meşhurlarından birisi ise babasıyla yaşadığı "benzin istasyonu" anısı. Gelin Verstappen'in spora nasıl başladığına ve "benzin istasyonu" anısına birlikte bakalım.
Son değişiklikler, Aston Martin'in yükselişinde nasıl yardımcı oldu?
Aston Martin, sürekli olarak getirdiği güncellemelerin yardımıyla son dönemde yükselişe geçti ve takımlar şampiyonasında Alfa Romeo'yu geçerek 6. olma konusunda büyük ilerleme kaydetti.
Verstappen, Fransa GP'den sonra şampiyon olabileceğini düşünmeye başlamış
Max Verstappen, Fransa GP'de Ferrari pilotu Charles Leclerc karşısında büyük puanlar kazanmasının ardından 2022 şampiyonu olabileceğini düşünmeye başladığını kabul etti.