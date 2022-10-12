Williams, 2023 için Albon'un yanında "güçlü bir isim" istiyor

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Williams, 2022 sezonunun ardından Nicholas Latifi ile yollarını ayıracak ve Kanadalı pilotun yerine kimin geleceği belirsizliğini koruyor.

Koltuk için öne çıkan bazı isimler var, bunların başında takımın genç yeteneği Logan Sargeant ve Haas pilotu Mick Schumacher geliyor.

İngiliz ekip Alex Albon'a takım arkadaşı seçme konusunda acele etmiyor ve çeşitli adayları inceliyor, ancak Williams baş mühendisi Dave Robson yeni sürücülerinin hangi kriterleri karşılaması gerektiğini açıkladı.

Racingnews365'e konuşan Robson, "Alex'i zorlayacak ve her yarışta onunla mücadele edecek birine ihtiyacımız var."

"En ideali elbette Alex ile aynı araç ayarlarını tercih eden birisi olması yönünde olur ancak nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

"Sıralama turlarında ve yarışta birbirini zorlayan iki rekabetçi sürücü istiyoruz."

"Olası adaylara ilişkin söylentiler takımın istikrarını bozmayacak."

"Williams'ta herkes pistte olanlara odaklanmış durumda. Nyck de Vries Monza'da aniden direksiyon başına geçtiğinde, dikkatimizi ona çevirdik."

"Yani mühendisler gelecek yılla ilgili söylentilere kulak asmıyor."

"Bu konudaki çalışmaların devam ettiği açık fakat bu süreç Jost Capito ve yardımcıları tarafından yürütülüyor."

"Amacımız, aracı kimin kullandığından bağımsız olarak gelecek yıl daha hızlı hale getirmek olacak." dedi.