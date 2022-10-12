Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Ricciardo, yağmurlu yarışların startları konusunda esneklik istiyor Sonraki / Rossi: "Muhtemelen Alonso'yu takımda tutmak için yeterince şey yapmadık"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Williams, 2023 için Albon'un yanında "güçlü bir isim" istiyor

Williams, gelecek sezon için Alex Albon'un yanında güçlü bir sürücü olmasını istiyor.

Ekleyen:
, Editör
Williams, 2023 için Albon'un yanında "güçlü bir isim" istiyor
Haberi dinle

Williams, 2022 sezonunun ardından Nicholas Latifi ile yollarını ayıracak ve Kanadalı pilotun yerine kimin geleceği belirsizliğini koruyor.

Koltuk için öne çıkan bazı isimler var, bunların başında takımın genç yeteneği Logan Sargeant ve Haas pilotu Mick Schumacher geliyor.

İngiliz ekip Alex Albon'a takım arkadaşı seçme konusunda acele etmiyor ve çeşitli adayları inceliyor, ancak Williams baş mühendisi Dave Robson yeni sürücülerinin hangi kriterleri karşılaması gerektiğini açıkladı.

Racingnews365'e konuşan Robson, "Alex'i zorlayacak ve her yarışta onunla mücadele edecek birine ihtiyacımız var."

"En ideali elbette Alex ile aynı araç ayarlarını tercih eden birisi olması yönünde olur ancak nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

"Sıralama turlarında ve yarışta birbirini zorlayan iki rekabetçi sürücü istiyoruz."

"Olası adaylara ilişkin söylentiler takımın istikrarını bozmayacak."

"Williams'ta herkes pistte olanlara odaklanmış durumda. Nyck de Vries Monza'da aniden direksiyon başına geçtiğinde, dikkatimizi ona çevirdik."

"Yani mühendisler gelecek yılla ilgili söylentilere kulak asmıyor."

"Bu konudaki çalışmaların devam ettiği açık fakat bu süreç Jost Capito ve yardımcıları tarafından yürütülüyor."

"Amacımız, aracı kimin kullandığından bağımsız olarak gelecek yıl daha hızlı hale getirmek olacak." dedi.

 

paylaşım
yorumlar
Ricciardo, yağmurlu yarışların startları konusunda esneklik istiyor
Önceki haber

Ricciardo, yağmurlu yarışların startları konusunda esneklik istiyor
Sonraki haber

Rossi: "Muhtemelen Alonso'yu takımda tutmak için yeterince şey yapmadık"

Rossi: "Muhtemelen Alonso'yu takımda tutmak için yeterince şey yapmadık"
Daha fazlası
Ezel Tan
Ocon: "Alonso olmadan da başarılı olabiliriz"
Formula 1

Ocon: "Alonso olmadan da başarılı olabiliriz"

Brown: "Ricciardo ile belirlediğimiz hedeflere ulaşamadık"
Formula 1

Brown: "Ricciardo ile belirlediğimiz hedeflere ulaşamadık"

Pedro de la Rosa, Aston Martin F1'in "elçisi" oldu
Formula 1

Pedro de la Rosa, Aston Martin F1'in "elçisi" oldu

Son Haberler

Ocon: "Alonso olmadan da başarılı olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alonso olmadan da başarılı olabiliriz"

Esteban Ocon, sezon sonunda takımdan ayrılacak Fernando Alonso olmadan da başarıya ulaşabilecekleri görüşünde.

Max ve Jos Verstappen'in meşhur "benzin istasyonu" anısı
Formula 1 Formula 1

Max ve Jos Verstappen'in meşhur "benzin istasyonu" anısı

Max Verstappen'in F1 şampiyonluğuna giden yolda yaşadığı birçok olay var. Bunlardan en meşhurlarından birisi ise babasıyla yaşadığı "benzin istasyonu" anısı. Gelin Verstappen'in spora nasıl başladığına ve "benzin istasyonu" anısına birlikte bakalım.

Son değişiklikler, Aston Martin'in yükselişinde nasıl yardımcı oldu?
Formula 1 Formula 1

Son değişiklikler, Aston Martin'in yükselişinde nasıl yardımcı oldu?

Aston Martin, sürekli olarak getirdiği güncellemelerin yardımıyla son dönemde yükselişe geçti ve takımlar şampiyonasında Alfa Romeo'yu geçerek 6. olma konusunda büyük ilerleme kaydetti.

Verstappen, Fransa GP'den sonra şampiyon olabileceğini düşünmeye başlamış
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Fransa GP'den sonra şampiyon olabileceğini düşünmeye başlamış

Max Verstappen, Fransa GP'de Ferrari pilotu Charles Leclerc karşısında büyük puanlar kazanmasının ardından 2022 şampiyonu olabileceğini düşünmeye başladığını kabul etti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.