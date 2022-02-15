Williams, 2022'de bir sonraki seviyeye geçmeyi hedefliyor

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Williams, geçen yıl ileriye doğru iyi bir adım atmayı başarmış ve çoğu yarışta sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başarmıştı.

Takım, Belçika'da George Russell'la bir podyum aldı ve sezonu birkaç yıl sonra ilk kez ilk sekiz içerisinde tamamladı.

İngiliz ekibin geleceği finansal anlamda emin ellerde ve artık bir sonraki adımı atmaya hazır görünüyorlar.

Jost Capito, 2022 FW44'ün lansmanından sonra verdiği demeçte, geçen yıl yakaladıkları pozitif ivmeyi 2022'ye taşımak istediklerini söyledi.

Capito, "2021 bizim için harika bir sezondu. 2020'den 2021'e doğru attığımız adım gerçekten harikaydı."

"Puan tablosundaki bu sonuç ve aldığımız podyum, sadece yarış pistinde çalışan kişilere değil, aynı zamanda fabrikada görev alan herkese de büyük destek oldu. Buna tasarımcılardan mühendislere kadar herkes dahil."

"Umarım bu, yeni sezonda FW44'ün performansında ortaya çıkar." dedi.

Capito sonrasında şunları ekledi: "Bu yıl kurallar tamamen değişiyor ve aracın tüm aerodinamik konsepti gerçekten çok farklı."

"Bu kurallar, araçların birbirine yaklaşmasına izin vermeli çünkü aracın ürettiği kirli hava çok daha az olmalı. Böyle olup olmayacağını pist üstünde göreceğiz çünkü teori önemlidir fakat teorinin gerçekliğini kanıtlamanız gerekir. Bakalım, göreceğiz."

"Williams'ın Formula 1'e gelişinin üzerinden 40 yıldan fazla bir süre geçti. Yıllar içerisinde elde edilen tüm tecrübeler şimdi bir araya geliyorlar. Ayrıca takım içinde büyük yeteneklerimiz var ve neler yapabileceklerini göreceğiz."

Williams FW44 Fotoğraf: Williams