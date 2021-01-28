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Williams, 2022 uğruna 2021 aracından vazgeçmeyecek

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Williams, 2022 uğruna 2021 aracından vazgeçmeyecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Williams, 2022 aracında yapılması gereken büyük çalışmalara rağmen, 2021 aracını geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.

Grove merkezli ekip, hayal kırıklığıyla dolu geçen 2019 sezonunun ardından geçen yıl toparlanma işaretleri göstermiş ve en azından Haas/Alfa Romeo ile zaman zaman mücadele etmeyi başarmıştı.

Yine de İngiliz ekip, puan alabilecek tempoda değildi ve eğer puan savaşı verip, şampiyonada daha üst pozisyonlarda olmak istiyorlarsa daha büyük adımlar atmaları gerekecek.

Ancak 2022 yılında büyük kural değişiklikleri olacak ve takımların bu yılla gelecek yılki aracın gelişimi arasında bir kaynak dağılımı yapması gerekecek.

Takım patronu Simon Roberts, odaklarının 2022 aracı için her şeyin "olabildiğince iyi olmasına odaklanmak olacağını" söylemesine rağmen, bunun bu yılki araca güncelleme getirmeyecekleri ya da bu yılki araç üzerinde çalışma yapmayacakları anlamına gelmediğini dile getirdi.

Roberts, "Bu [2022 kuralları] tüm takımlar için harika bir fırsat, ama aynı zamanda büyük bir risk."

"Ancak odaklandığımız şey 2021 parçalarından herhangi birinin 2022 aracına taşınmaması. Yani elinizi çabuk tutmanız gerekiyor."

"Yarışmanızı aksatan en küçük parça bile yarışmanıza engel olur."

"2022'deki ilk yarış öncesinde geriye yönelik, o dönemde neye ihtiyacımız olacağı, kış döneminde neye ihtiyacımız olduğu üzerinde çalışıp, ardından tüm organizasyonda gelişim programı için ne kadar boşluk ve kapasite olduğunu belirlemeye çalışacağız." dedi.

Roberts, şimdilik ne zaman kaynaklarını 2022 aracının gelişimine ayıracaklarından emin değil.

“Yılın başlarında kesinlikle 2021 aracını geliştirmek için zamanımız, çalışanlarımız, rüzgar tünelimiz ve CFD'miz olacak. Biz de bunu yapacağız."

"Bir noktada geçiş olacak. Peki bu nokta ne zaman olacak? Bilmiyorum. Ancak Ağustos ayı olmayacak çünkü Ağustos ayından önce %100 2022 aracının gelişimine odaklanacağız. Diğer tarafta Ocak sonu da olmayacak. Bu aralıkta bir yerde olacak."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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