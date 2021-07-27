Williams: "2022 için pek çok sürücüyle ilgileniyoruz"

Williams henüz 2022 sezonunda hangi pilotlarla yarışacağını açıklamadı ancak Nicholas Latifi'nin gelecek yıl da takımda kalma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Kaynaklar, Kanadalı pilotun 2022'yi kapsayan çok yıllık anlaşması olduğunu bildirse de, Williams henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmamayı tercih ediyor.

Fakat Latifi ailesinin ve sponsorlarının getirdiği para miktarı göz önüne alındığında, Kanadalı pilotun takımda kalmaması oldukça sürpriz olur. Asıl soru, yanında kimin oturacağı gibi görünüyor.

Mevcut takım arkadaşı George Russell, büyük bir sürpriz olmadığı takdirde üç yıldır birlikte çalıştığı Grove merkezli ekipten ayrılarak Mercedes'e geçecek gibi görünüyor.

Bu konuda resmi bir açıklama olmasa da açıklamalar bunun gerçekleşeceğini gösteriyor. Eğer Russell, Mercedes'e geçerse yerini kimin alacağı büyük bir tartışma konusu olacak.

Şu anda koltuk için Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne, Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou, Daniil Kvyat ve Valtteri Bottas gibi pilotların adı geçiyor.

Williams CEO'su Jost Capito, bu konuda şöyle dedi: "Şu anda gelecek yıl için müsait olan hiçbir sürücüyü reddetmiyoruz. Hulkenberg müsait ve onu da reddetmiyoruz. Fakat anlaşabileceğimiz potansiyel sürücüler listesinin çok uzun olduğunu söylemem gerek."

"Gelecek yıl mümkün olan en iyi sürücülere sahip olmak istiyoruz fakat sadece Williams'ta yarışmaya ilgi gösteren ve bu takımdan ne istediğini bilen sürücüler olmalı."

"Gelecek yıl dünya şampiyonu olmak isteyen bir sürücü, kesinlikle bizimle olmayacak. Çünkü Williams, bunun için yanlış takım olur."

"Uzun vadede takımı yeniden zirveye taşıyabilecek, takımı her anlamda destekleyecek ve takıma liderlik edecek birine ihtiyacımız var."

"Şu anda Williams'la yarışmaya olan ilginin yeniden arttığını görebiliyoruz ve bunu fark etmek gerçekten çok hoş."

"Artan ilgi son dönemde attığımız güzel adımlardan kaynaklanıyor. Artık yeterli finansmana sahibiz ve bu durum yarış dünyasında biliniyor. Bunu sürdürmek adına çok çabalıyoruz ve Williams'ı sürücüler için olduğundan daha çekici bir yer haline getirebilmeyi umuyoruz."