Williams 2022 için neden Albon'u De Vries'a tercih ettiğini açıkladı

Williams, çarşamba günü yaptığı açıklamada Red Bull'un yedek pilotu Albon'un gelecek yıl, Mercedes'e geçecek olan George Russell'ın yerini alacağını ve Nicholas Latifi'nin yeni takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Fakat Mercedes'in Formula E ekibinde yer alan ve F1 takımının da yedek pilotluğunu yapan Nyck de Vries'ın adı da koltukla anılıyordu. Hatta Williams'ın güç ünitesi tedarikçisi olan Mercedes'in desteğiyle beraber koltuğa geçeceğine inanılıyordu.

Ancak Williams tercihini Albon'dan yana kullandı ve De Vries'ın F1'de devam edebilmek için tek gerçekçi seçeneği artık Ferrari bağlantılı Alfa Romeo.

Mercedes patronu Toto Wolff, geçen hafta verdiği demeçte Albon'un Red Bull tarafından serbest bırakılması halinde kendilerinin bu anlaşmaya çıkmayacaklarını belirtmişti. Red Bull da çarşamba günü Albon'un serbest bırakıldığını doğruladı.

Duyurunun hemen ardından açıklamalarda bulunan Williams patronu Jost Capito, Wolff'un Williams'ın gelecek yıl için ihtiyaç duyduğu sürücü profilini anladığını söylerken, Albon'u De Vries'ın önüne taşıyan şeyin Taylandlı sürücünün sahip olduğu deneyim olduğunu belirtti.

Capito, "Sanırım Toto ile oldukça geçmişe dayanan bir ilişkimiz var."

"Birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz ve bence o da bizim ihtiyacımız olan şeyleri anlıyor."

"Elbette Nyck onun Formula E'deki pilotu. Bir sezon daha Formula E'de olursa, bundan mutlu olacağını düşünüyorum, bu konu hakkında o kadar da kötü hissetmediğini düşünüyorum."

"Fakat aynı zamanda Nyck'in Formula 1'de yarışmayı hak ettiğini de düşünüyorum, bu konuda hiç şüphe yok."

"Kendi açımızdan baktığımızda, gençlik ve deneyim arasında bir denge kurmamız gerekiyordu. Bu açıdan Alex'in Nyck'e göre avantajı vardı."

"Fakat bu, Nyck'in gelecek yıl yarış koltuğunda kötü bir iş yapacağı anlamına gelmiyor. Yani hiç de böyle bir anlamı yok."

"Bence Toto verilen kararı ve biz de bir B takımı ya da bir müşteri takımı olmadığımızı, kendimiz için doğru olan kararları almamız gerektiğini anlıyoruz."

"Toto bu duruma tamamen saygı duyuyor. Ayrıca Alex'in sahip olduğu yeteneğin de tamamen farkında ve Alex'in Formula 1'de yarışmayı hak ettiğini düşünüyor. Bu yüzden bunu destekliyor." dedi.

Capito, Albon'u Russell'ın Mercedes'e geçeceği duyurusundan hemen sonra açıklayarak takım içerisinde istikrar yakalamak istediklerini belirtti.

Capito, "Ne yapmak istediğimizi anlayıncaya kadar vakit ayırmak istediğimizi söylemiştik."

"Bir kararın yapılacak en doğru şey olduğu sonucuna vardığımızda, önümüze bakmamanın herhangi bir anlamı yok. Durumu açığa kavuşturmak, özellikle de denizaşırı yarışlara gitmeden önce dahil olan herkes için daha iyi olur."

"Denizaşırı yarışları nedeniyle evinizde daha az vakit geçiriyorsunuz ve iletişim kurmak daha da zorlaşıyor. Bu yüzden bu konuyu denizaşırı bölüm başlamadan önce çözmek mutluluk verici."

"Bu, açıkça daha pratik ve iletişim anlamında daha iyi." dedi.