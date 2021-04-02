Williams, 2021 için 2022 aracını feda etmek istemiyor

Williams, geride kalan son üç yılda şampiyonayı sonuncu sırada tamamladı ve geçen yıl tarihinde ilk kez bir sezondan puansız ayrıldı.

Dorilton Capital tarafından satın alınmasının ardından finansal anlamda düzlüğe çıkan İngiliz ekip, yine de gridin en küçük takımlarından bir tanesi. Ayrıca 145 milyon dolarlık bir bütçe sınırı var.

Bundan ötürü, tıpkı Haas ve diğer takımlar gibi bu yılın aracını geliştirmek yerine, tamamen 2022'ye odaklanmayı tercih edecekleri düşünülüyor.

Ferrari de dahil olmak üzere bazı takımlar, 2022 aracı üzerinde çok fazla çalışma gerektiği için, tüm kaynaklarını buraya aktarmayı planlıyorlar.

Tüm bunların farkında olan CEO Jost Capito, 2021 için çaba gösterseler de, 2022 aracının gelişiminden herhangi bir şekilde ödün vermeyeceklerini dile getirdi.

Bu konuda konuşan Capito, "2021, sizin de söylediğiniz gibi ve bizim de daha önce açıkladığımız gibi bir geçiş sezonu olacak ve gerçekten 2022 aracına odaklanmış durumdayız."

"2021 aracını geliştirmek için, 2022 aracının tasarımından ödün vermeyeceğiz ve mümkün olduğunca çok çalışacağız."

"Bildiğiniz gibi 2021 aracı üzerinde yapabileceğimiz çok fazla şey yok. Sezon boyunca mücadele edeceğiz ve elimizden geldiğince zorlayacağız. Ancak aracın nerede olduğunu biliyoruz ve elbette daha fazla geliştirmek için çaba göstereceğiz."

"Ancak 2021 aracını geliştirmek için, 2022 aracında yapabileceğimiz şeylerden ödün vermeyeceğiz." dedi.