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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams takım patronu ve şirket CEO'su Jost Capito, 2022 sezonunda güç düzeninin farklı olabileceğini düşünüyor.

Williams, 2022 güç düzeninde bazı sürprizler olmasını bekliyor

Griddeki takımların tamamı, kaynaklarının büyük çoğunluğunu hatta tamamını, araçlarda büyük değişikliklerin olduğu 2022 sezonuna aktardılar.

2014'te turbo hibrit motorlara geçilmesinin ardından güç düzeni büyük ölçüde değişmişti ve gelecek yıl yeni kurallara geçilmesinin ardından grid yeniden değişikliğe uğrayabilir hatta sürprizler yaşanabilir.

Capito henüz hangi takımın diğerlerine kıyasla nerede olacağını bilemese de, güç düzeninde bazı sürprizler ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Capito, Crash.net'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Bir şey söylemesi çok zor çünkü her takım ayrı ayrı çalışmalar yürütüyor. Bu yüzden diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Yani görünmez bir rakibe karşı savaşıyorsunuz."

"Sonunda gelecek yıl piste çıktığımız zaman görünür bir rakibe karşı savaşıyor olacağız çünkü onların ne yaptıklarını bileceğiz ve göreceğiz."

"Fakat şu anda herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ve gelecek yıl şampiyonada bazı sürprizler olabilir." dedi.

Williams son yıllarda şampiyonayı son sırada tamamlasa da, bu yıl nispeten ileriye doğru bir adım attı ve çoğu yarışta orta grupta savaştı.

Capito, İngiliz ekibin gelişimiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Bu sezon başında kimse, Williams'ın şimdiye kadar elde ettiği sonuçları almasını ve takımın yılın ilk yarısında bu kadar ilerleme kaydetmesini beklemiyordu."

"Puanlara bu kadar yakın olmak ve üçüncü bölüme kalmak imkansız gibiydi. Şahsen benim açımdan takımın kaydettiği ilerlemeyi görmek güzeldi."

"Aslına bakarsanız gördüğüm en iyi şeyin sonuçlar olduğunu söyleyemem. Takımın gelişimi, kurulan iletişim ve takım içerisindeki işbirliği benim en hoşuma giden şeyler oldu."

"Q3'e girdiysek ve puan alamıyorsak hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sanırım daha önce 11. ya da 12. olsaydık herkes son derece mutlu olurdu fakat şimdi hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bence bu takım için harika bir şey."

Nicholas Latifi, Williams FW43B, enters his pit box

Nicholas Latifi, Williams FW43B, enters his pit box

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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