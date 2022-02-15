Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / İzle: Williams, yeni FW44'ün örtüsünü kaldırıyor Sonraki / Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni
Formula 1 Haberler

Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!

Williams Formula 1 takımı, bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliğiyle beraber 2022 aracının örtüsünü kaldıran takımlar arasına eklendi.

Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından birisi olan Williams, son yıllarda yaşadığı zorlukların ardından yeni dönemde yukarılara çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Dorilton Capital'e satılmasının ardından finansal anlamda kuvvetlenen ve hem altyapı hem de personel tarafında yatırımlar yapan Williams, 2022 kural dönemine de yine oldukça yoğun şekilde hazırlandı.

Daha önce açıklandığı üzere Williams, yeni sezonda yarışacağı aracı bugün gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı.

Williams FW44
Williams FW44
1/10

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
2/10

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
3/10

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
4/10

Fotoğraf: Williams

Williams FW44 detail
Williams FW44 detail
5/10

Fotoğraf: Williams

Williams FW44 detail
Williams FW44 detail
6/10

Fotoğraf: Williams

Williams FW44 detail
Williams FW44 detail
7/10

Fotoğraf: Williams

Williams FW44 detail
Williams FW44 detail
8/10

Fotoğraf: Williams

Williams FW44 detail
Williams FW44 detail
9/10

Fotoğraf: Williams

Williams FW44 rear wing detail
Williams FW44 rear wing detail
10/10

Fotoğraf: Williams

Yeni araca, geleneklerini koruyarak FW44 adını veren Williams, 2022 için tamamen yeni bir renk düzenine geçti. İngiliz ekip, artık koyu lacivert, mavi ve kırmızı renklerinden oluşan farklı bir renk düzeniyle yarışacak.

Aracın kendisine bakıldığında ise, genel olarak yeni FW44'ten ziyade bir konsept aracına benziyor. Bu açıdan takım, gerçek FW44'ü göstermek yerine, sadece renk düzenini tanıtmış oldu.

Yeni sezonda FW44'ün direksiyonuna Alex Albon ve Nicholas Latifi geçecek.

Williams FW44

Williams FW44

Fotoğraf: Williams

Latifi, "Yeni renk düzenine hayran kaldım. Maviyi korumak, Williams'la eş anlamlı olmasından ötürü önemliydi."

"Fakat daha önce görmediğimiz bir tasarım var ve eminim gerçekten hoşuma giden floresan kırmızısı pist üstünde harika görünecek."

"Bu, F1'in yeni dönemine girerken yeni ve canlı bir tasarım." dedi.

Albon ise, "FW44'ün renk düzeni oldukça parlak ve basit. Gerçekten iyi görünüyor ve onu pist üstünde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Williams FW44
Williams FW44
1/13

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
2/13

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
3/13

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
4/13

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
5/13

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
6/13

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
7/13

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
8/13

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
9/13

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
10/13

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
11/13

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
12/13

Fotoğraf: Williams

Williams FW44
Williams FW44
13/13

Fotoğraf: Williams

paylaşım
yorumlar
İzle: Williams, yeni FW44'ün örtüsünü kaldırıyor
Önceki haber

İzle: Williams, yeni FW44'ün örtüsünü kaldırıyor
Sonraki haber

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak
Formula 1

Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni Williams lansmanı
Formula 1

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni

İzle: Williams, yeni FW44'ün örtüsünü kaldırıyor
Haber video
Formula 1

İzle: Williams, yeni FW44'ün örtüsünü kaldırıyor

Alexander Albon Daha fazlası
Alexander Albon
Capito: "Verstappen şu anda Williams'ta olsaydı, yanlış zamanda gelen doğru sürücü olurdu" Bahreyn GP
Formula 1

Capito: "Verstappen şu anda Williams'ta olsaydı, yanlış zamanda gelen doğru sürücü olurdu"

Albon, Williams'taki ilk gününde arabasının anahtarını kaybetmiş
Formula 1

Albon, Williams'taki ilk gününde arabasının anahtarını kaybetmiş

Albon: "Red Bull, sezon ilerledikçe 2022 aracına odaklanmayı bıraktı"
Formula 1

Albon: "Red Bull, sezon ilerledikçe 2022 aracına odaklanmayı bıraktı"

Williams Daha fazlası
Williams
Lansman heyecanı Williams ile devam ediyor
Formula 1

Lansman heyecanı Williams ile devam ediyor

Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu
Formula 1

Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu

Williams, 2022 aracı için yeni bir renk düzeni hazırlıyor
Formula 1

Williams, 2022 aracı için yeni bir renk düzeni hazırlıyor

Son Haberler

Capito: "FW44, gridin önüne geri dönme hırsımızı somutlaştırıyor"
Formula 1 Formula 1

Capito: "FW44, gridin önüne geri dönme hırsımızı somutlaştırıyor"

Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak
Formula 1 Formula 1

Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni
Formula 1 Formula 1

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni

Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!
Formula 1 Formula 1

Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.