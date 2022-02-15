Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!

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Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından birisi olan Williams, son yıllarda yaşadığı zorlukların ardından yeni dönemde yukarılara çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Dorilton Capital'e satılmasının ardından finansal anlamda kuvvetlenen ve hem altyapı hem de personel tarafında yatırımlar yapan Williams, 2022 kural dönemine de yine oldukça yoğun şekilde hazırlandı.

Daha önce açıklandığı üzere Williams, yeni sezonda yarışacağı aracı bugün gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı.

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Yeni araca, geleneklerini koruyarak FW44 adını veren Williams, 2022 için tamamen yeni bir renk düzenine geçti. İngiliz ekip, artık koyu lacivert, mavi ve kırmızı renklerinden oluşan farklı bir renk düzeniyle yarışacak.

Aracın kendisine bakıldığında ise, genel olarak yeni FW44'ten ziyade bir konsept aracına benziyor. Bu açıdan takım, gerçek FW44'ü göstermek yerine, sadece renk düzenini tanıtmış oldu.

Yeni sezonda FW44'ün direksiyonuna Alex Albon ve Nicholas Latifi geçecek.

Williams FW44 Fotoğraf: Williams

Latifi, "Yeni renk düzenine hayran kaldım. Maviyi korumak, Williams'la eş anlamlı olmasından ötürü önemliydi."

"Fakat daha önce görmediğimiz bir tasarım var ve eminim gerçekten hoşuma giden floresan kırmızısı pist üstünde harika görünecek."

"Bu, F1'in yeni dönemine girerken yeni ve canlı bir tasarım." dedi.

Albon ise, "FW44'ün renk düzeni oldukça parlak ve basit. Gerçekten iyi görünüyor ve onu pist üstünde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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