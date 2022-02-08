Williams, 2022 sezon lansmanını 15 Şubat'ta yapacak

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Formula 1'de bu yıl yeni bir döneme giriliyor ve 10 takımdan dokuzu, yeni araçlarının lansman tarihini açıklamıştı.

Sadece Williams yeni aracını tanıtacağı tarihi açıklamamıştı. Bugün kısa bir açıklama yayınlayan İngiliz ekip, 15 Şubat'ta takım lansmanı yapacağını duyurdu.

Williams, takım lansmanında yeni aracın örtüsünü kaldıracağını doğruladı. Etkinliğe Nicholas Latifi, Alex Albon ve Jost Capito katılacak. Ayrıca bu lansman etkinliğinde 2022 sezonuna dair planlar ve hedefler de açıklanacak.

Etkinlik 15 Şubat tarihinde, TSi 16:00'da gerçekleştirilecek ve Williams'ın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat 4 Şubat Haas Ferrari VF-22 - 14:00 9 Şubat Red Bull Red Bull RB18 - 19:00 10 Şubat Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere - 11 Şubat McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00 14 Şubat AlphaTauri Red Bull AT03 Faenza, İtalya 14:00 15 Şubat Williams Williams FW44 - 16:00 17 Şubat Ferrari Ferrari F1-75 Çevrimiçi 16:00 18 Şubat Mercedes Mercedes W13 - - 21 Şubat Alpine Renault A522 - - 27 Şubat Alfa Romeo Ferrari C42 - -