Williams, 2022 sezon lansmanını 15 Şubat'ta yapacak
Williams, 2022 Formula 1 sezonu öncesinde takım lansmanını 15 Şubat'ta yapacak.
Formula 1'de bu yıl yeni bir döneme giriliyor ve 10 takımdan dokuzu, yeni araçlarının lansman tarihini açıklamıştı.
Sadece Williams yeni aracını tanıtacağı tarihi açıklamamıştı. Bugün kısa bir açıklama yayınlayan İngiliz ekip, 15 Şubat'ta takım lansmanı yapacağını duyurdu.
Williams, takım lansmanında yeni aracın örtüsünü kaldıracağını doğruladı. Etkinliğe Nicholas Latifi, Alex Albon ve Jost Capito katılacak. Ayrıca bu lansman etkinliğinde 2022 sezonuna dair planlar ve hedefler de açıklanacak.
Etkinlik 15 Şubat tarihinde, TSi 16:00'da gerçekleştirilecek ve Williams'ın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.
2022 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Motor
|Şasi
|Yer
|Saat
|4 Şubat
|Haas
|Ferrari
|VF-22
|-
|14:00
|9 Şubat
|Red Bull
|Red Bull
|RB18
|-
|19:00
|10 Şubat
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR22
|Gaydon, İngiltere
|-
|11 Şubat
|McLaren
|Mercedes
|MCL36
|Woking, İngiltere
|22:00
|14 Şubat
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT03
|Faenza, İtalya
|14:00
|15 Şubat
|Williams
|Williams
|FW44
|-
|16:00
|17 Şubat
|Ferrari
|Ferrari
|F1-75
|Çevrimiçi
|16:00
|18 Şubat
|Mercedes
|Mercedes
|W13
|-
|-
|21 Şubat
|Alpine
|Renault
|A522
|-
|-
|27 Şubat
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C42
|-
|-
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