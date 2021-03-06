Williams, 2021'de "görünmeyen kısımlarda" değişiklikler yapmış

2020 sezonunun COVID-19 pandemisi nedeniyle etkilenmesininin ardından F1 yönetimi ve FIA, yeni teknik kuralların 2022'de tanıtılması ve 2021 için yeni kurallar tanıtılması kararı aldı. Bu karara göre takımlar, 2020 araçlarında sınırlı değişiklik yaparak 2021 sezonu aracını kullanacak.

Bu değişiklikler ise jeton sistemi ile sınırlandırıldı.

Şu ana kadar tanıtım yapmış olan takımlar, jetonlarını benzer yerlerde kullandıklarını açıkladılar - açıklamalara göre bu jetonlar ya yeni kanat tasarlamada, ya da yeni taban kuralları üzerinde aracın arka tarafını düzeltmede kullanıldı.

Williams'da ise jetonların nereye kullanıldığı açıklanmadı.

Konu hakkında konuşan Williams takım patronu Simon Roberts şunları söyledi: "Jetonlarımızdan bir tanesini geçen sene harcadık ve jetonu nereye harcadığımız konusunda bir açıklama yapmayacağım."

"Çünkü geçtiğimiz sene bunlardan birini harcadık ve bu sene için elimizde bir tane kaldı, bu nedenle bunu yeni bir burun için veya yapıyı değiştirmek için kullanma şansımız yoktu."

"Tanıtımda gördüğünüz gibi, geçen sene kullandığımız burnun aynısını kullanıyoruz. Bu konuda homologasyon bize pek yardımcı olmadı, ancak aracın kalan kısmını geliştirme ve ağırlık azaltma konusunda da önümüze geçmedi."

Roberts, araçtaki değişiklikler hakkında şu yorumları yaptı: "Bunlar sanırım saklı oldu. Aracın alt kısmında çok fazla iş yaptık ve pek çok şeyi temizledik."

"Ve pek çok şeyi geçen seneden taşıyabildiğimiz için ve homologasyon da olduğu için, herkesin parçalara iki veya üç kez bakabilme fırsatı ortaya çıktı ve biz de bu fırsatların hiçbirini kaçırmadık."

"Bu nedenle mümkün olan her yerden - işin güvenlik kısmı her şeyden üstün ve bunu aklımızdan hiç çıkarmadık - ağırlık azalttık ve bazı şeyler de homologasyon içerisinde yer aldı. Ancak geçen sene ile karşılaştırıldığında elimizde çok fazla fırsat oldu."

"Her ne kadar geçen sene çok fazla çalışmış olsak da ve ağırlık bakımından aracı istediğimiz yere getirmeyi başarmış olsak da, araçta basit bir şekilde söylemek gerekirse denge olmasıyla beraber sezona başlamak gayet güzel olacak."

"Bu konu hakkında daha fazla endişelenmemiş gerekmeyecek. Önümüzdeki sene, bizim için iyi bir temel senesi olacak."

Dorilton'ın takımı alması ile beraber takımın elindeki kaynaklarda da büyük bir değişiklik oldu. Williams CEO'su Jost Capito, Grove'da yapılan değişikliklerden şu şekilde bahsetti: "Nereye yatırım yaptığımız konusunda bizden bir bilgi beklemeyin."

"Ancak şunu söyleyebilirim ki Dorilton işe girdiğinden beri ve takıma sahip olduğundan beri takıma çok fazla yatırım yaptı, bunu da yapmaya devam ediyorlar."

"Eğer potansiyel performans gelişim hedefleri ile gelirsek, yapabileceğimiz şey, Dorilton'ın tam desteğini almak ve bu da inanılmaz bir şey, bulunduğum rolü kabul ettiğimde olandan daha iyi bir şey."

"Tamamen alanlara odaklanmalıyız, bunları tanımlayacağız ve nerelerde gelişme potansiyeli varsa orayı inceleme altına alacağız."