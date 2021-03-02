Williams, 2021 F1 aracını artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanacak

Williams, 2021 aracı FW43B'yi 5 Mart'ta tanıtacak ancak ilginç bir şekilde onu Silverstone'da geçtiğimiz hafta piste çıkardı.

Takım bugün yaptığı açıklamada yeni aracı artırılmış gerçeklik uygulaması üzerinden taraftarlara tanıtacağını duyurdu.

Williams FW43B lansmanı Cuma günü Türkiye saati ile 17:00'da yapılacak ve lansman için hazırlanan uygulama üzerinden taraftarlar, yeni aracın 3 boyutlu görüntülerine ulaşabilecekler.

Takım, lansmanın takip edilebileceği "Williams Racing AR Launch 2021" adlı uygulamanın Apple store bulunduğunu ve kısa sürede Android için de uygulamanın yükleneceğini duyurdu.

Uygulamayı indiren taraftarlar, aracın görüntüleri uygulamaya yüklendiği an bildirim alacaklar.

Aracın tanıtılmasının ardından Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi, Takım Patronu Simon Roberts ve CEO'su Josh Capito röportaj yapacaklar.

Capito, Williams'a geçmesinin ardından ilk defa kameralar karşısına geçecek.

Williams FW43B'nin ilk gerçekçi testine Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde çıkması bekleniyor.