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Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 aracının lansman tarihini açıkladı!

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Williams, 2021 aracının lansman tarihini açıkladı!
Ekleyen:
, Editör

Williams, 2021 Formula 1 aracını ilk kez bugün çalıştırırken, yeni aracın lansman tarihinin 5 Mart olduğunu duyurdu.

Geçen yıl tarihinin en kötü yılını geçiren ve sezonu puansız tamamlayan Williams, 2021 yılında en azından orta gruba yaklaşmayı hedefliyor.

Bugün kısa bir video yayınlayan Williams, 2021 aracını ilk kez çalıştırdığını duyurdu. Daha önce McLaren da 2021 Mercedes motorunu çalıştırmıştı.

Takım, 2021 aracına "FW43B" adını verirken, yeni aracını 5 Mart'ta tanıtacağını açıkladı. Bu, 2021 FW43B'nin Mercedes'ten 3 gün sonra tanıtılacağı anlamına geliyor.

Takım yeni sezonda George Russell & Nicholas Latifi kadrosunu koruyacak.

2021 Formula 1 lansman tarihleri:

Takım Lansman tarihi
 Ferrari Açıklanacak (Mart)
Austria Red Bull Açıklanacak
France Alpine Açıklanacak (Şubat)
United Kingdom McLaren 15 Şubat
 Mercedes 2 Mart
 AlphaTauri 19 Şubat
United Kingdom Aston Martin Açıklanacak (Mart)
United Kingdom Williams 5 Mart
United States Haas Açıklanacak
 Alfa Romeo 22 Şubat
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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