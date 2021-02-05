Williams, 2021 aracının lansman tarihini açıkladı!
paylaşım
yorumlar
Williams, 2021 Formula 1 aracını ilk kez bugün çalıştırırken, yeni aracın lansman tarihinin 5 Mart olduğunu duyurdu.
Geçen yıl tarihinin en kötü yılını geçiren ve sezonu puansız tamamlayan Williams, 2021 yılında en azından orta gruba yaklaşmayı hedefliyor.
Bugün kısa bir video yayınlayan Williams, 2021 aracını ilk kez çalıştırdığını duyurdu. Daha önce McLaren da 2021 Mercedes motorunu çalıştırmıştı.
Takım, 2021 aracına "FW43B" adını verirken, yeni aracını 5 Mart'ta tanıtacağını açıkladı. Bu, 2021 FW43B'nin Mercedes'ten 3 gün sonra tanıtılacağı anlamına geliyor.
Takım yeni sezonda George Russell & Nicholas Latifi kadrosunu koruyacak.
2021 Formula 1 lansman tarihleri:
|Takım
|Lansman tarihi
|Ferrari
|Açıklanacak (Mart)
|Red Bull
|Açıklanacak
|Alpine
|Açıklanacak (Şubat)
|McLaren
|15 Şubat
|Mercedes
|2 Mart
|AlphaTauri
|19 Şubat
|Aston Martin
|Açıklanacak (Mart)
|Williams
|5 Mart
|Haas
|Açıklanacak
|Alfa Romeo
|22 Şubat
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Williams, 2021 aracının lansman tarihini açıkladı!
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
30 Oca 2021
Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü
More from Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Slayt Şov
Haberi dinle