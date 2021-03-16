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Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 aero konseptiyle inişli çıkışlı bir sezon bekliyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Williams F1 takımı, 2021 aracında sınırlarda bir aerodinamik konsepte sahip oldukları için özellikle rüzgarda zorlanabileceklerini, bu yüzden inişli çıkışlı bir sezon geçirebileceklerini açıkladı.

Williams, 2021 aero konseptiyle inişli çıkışlı bir sezon bekliyor

Takım, takip ettikleri bu konsept sayesinde FW43B'nin özellikle doğru koşullarda iyi performans sergileyeceğini, bu sayede George Russell ve Nicholas Latifi'nin sakin koşullarda puanlar alabileceklerini düşünüyor.

Russell, bu platform sayesinde düzenli bir şekilde puan alabilecekleri durumda olmayacaklarını ancak doğru zamanlarda puan alarak takımlar şampiyonasında yükselebileceklerini söyledi.

Russell, "Biraz daha hassas olma pahasına daha fazla yere basma gücü kullanma yoluna gittik. Nihai olarak, sadece birkaç iyi yarış geçirmemiz gerektiğini fark ettik. Geçen sene olduğu gibi performansımız stabil olursa, o zaman istikrarlı bir şekilde puan kazanmayacağız."

"Mesela iki yarışta hızlı olmanız gerek. O zaman şampiyonada 8. ya da 9. olabilirsiniz. Haas geçen sene 3 puan kazandı, Alfa 8 puan kazandı. Biz bu sene pek mümkün olmasa da olabildiğince hızlı olmak istiyoruz." dedi.

Russell, aracın aerodinamik özelliklerinin, özellikle de rüzgar hassasiyetinin Bahreyn'de kendilerini olumsuz etkilediğini kabul etti.

Russell, "Bu sezon öncesinde böyle olacağını biliyorduk ve son 3 gündür çalıştığımız koşullarda aracımız rüzgara karşı inanılmaz hassastı. Aracın en kötü halini görmüş olduk. Bu bir bakıma analiz yapmak için olumlu haberdi."

"Ancak aynı zamanda bu sezon performansımızın biraz yo-yo gibi olduğunu (inişli - çıkışlı) görebilirsiniz. Ve ne yazık ki rüzgarlı koşullarda bunu pek sık göreceksiniz." dedi.

George Russell, Williams FW43B ahead of Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

George Russell, Williams FW43B ahead of Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, Bahreyn'deki testlerde zaman zaman zorlansalar da koşulların daha durağan olduğu dönemde gösterdikleri performansla cesaretlendiklerini söyledi.

Russell, "Rüzgar bizim lehimize yönde eserken, aracımız çok hızlıydı. Geçtiğimiz günlerde aracın en kötü tarafını gördük ancak olumlu şeyler de vardır çünkü normal virajlar vardı ve aracımız oralarda oldukça rekabetçiydi."

"Her şeyin daha sakin olduğu ya da daha kapalı bir piste gittiğimizde, orada sivrilebiliriz. Bu açıdan Imola bizim için iyi olabilir." dedi.

Russell, tercih ettikleri bu yol nedeniyle performanslarının çok değişken olacağını ancak sonunda taktiğin işe yarayacağını düşünüyor.

Russell, "İlk defa bir araç ya da takım rüzgar hassasiyetine sahip olmayacak. Bizim için durum muhtemelen son iki seneye göre biraz ekstrem olacak. Sene sonunda 10 yarışta çok hızlı olduğumuzu, diğer 13 yarışta ise çok çok yavaş olduğumuzu söyleyebiliriz."

"Ancak iyi olduğumuz yarışlarda puan kazanmayı ve şampiyonada 8. olmayı başarabilirsek, bu harika bir karar olmuş olur. Yani her yaklaşımın olumlu ve olumsuz yanları var. Doğrusunu zaman gösterecek." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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