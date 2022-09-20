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Formula 1 Haberler

Williams: "2021 Abu Dhabi GP, Latifi'nin sürüşünü etkiledi"

Williams takım patronu Jost Capito, Nicholas Latifi'nin Abu Dhabi GP'sinden sonra aldığı olumsuz yorumların ve ölüm tehditlerinden olumsuz etkilendiği görüşünde.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Williams: "2021 Abu Dhabi GP, Latifi'nin sürüşünü etkiledi"
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Nicholas Latifi'nin 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinin son anlarında yaptığı kaza, F1 şampiyonluk yarışını alt üst etti.

Max Verstappen, Latifi'nin aracından kaynaklanan güvenlik aracı periyodunun ardından Lewis Hamilton'ı geçmeyi ve dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. FIA, yarışın ardından güvenlik aracı sürecini ele alış biçimi nedeniyle eleştirilirken, Latifi de bundan muaf tutulmadı.

Kanadalı pilot, Yas Marina Pisti'nde yaptığı kazanın ardından sosyal medyada çok sayıda nefret mesajı ve hatta ölüm tehditleri aldı.

Williams takım patronu Jost Capito, High Performance Podcast'inde şöyle dedi: "Yarışın ardından Nicholas'a güven vermeye devam etmeliydik."

"Yanlış bir şey yapmadığını söyledik fakat durum zordu çünkü sezon sona ermek üzereydi. Her gün burada değildi ve biz de fazla karışmadık çünkü neler olduğunu biliyorduk."

"Sosyal medyasını kapattı ama konuya çok fazla dahil olsaydık, durumu daha da kötüleştirebilirdik. Bu herkesin -kendisinin- üstesinden gelmesi gereken bir şey."

"Tam desteğimize sahip olduğunu ve kesinlikle yanlış bir şey yapmadığını bildiğimizi biliyordu."

"Elbette bu kaza olmamalıydı ama yarışırken böyle şeyler olabilir. Bunun için asla sürücüyü suçlamıyoruz, çünkü kazalar olabilir."

"Eğer bunu istemiyorsanız, o zaman evde kalmanız daha iyidir. Bu sezon hızlanmasının vakit almasının ana nedenlerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum."

"Eminim sürüşünü etkilemiştir. Yani bunu anlayabiliyorum ve bu yüzden ona güven verdik. Tüm sezon boyunca onu destekledik. Geri döneceğini her zaman biliyorduk."

Latifi, geride kalan 16 yarışta tek bir puan dahi alamadı ve şampiyonada 21. sırada yer alıyor.

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