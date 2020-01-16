Williams: “2020’de sağlıklı bir bütçeye sahip olacağız”

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
244 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
265 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
279 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
286 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
300 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
314 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Williams: “2020’de sağlıklı bir bütçeye sahip olacağız”

paylaşım
yorumlar
Williams: “2020’de sağlıklı bir bütçeye sahip olacağız”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
16 Oca 2020 12:11

Williams, ödül parasındaki düşüşe ve bazı sponsorluk anlaşmalarının sona ermesine rağmen, 2020’de “sağlıklı bir yarış bütçesine” sahip olacağını düşünüyor.

Grove merkezli ekip, çok kötü bir 2019 sezonu geçirdi ve açık ara en yavaş araçlara sahiplerdi.

Takım, bunun sonucunda takımlar şampiyonasını bir puanla son sırada tamamladı.

Gridin gerisine düşmek, önümüzdeki sene için ticari haklar gelirinde de düşüş olması anlamına geliyordu ve sona eren sponsorluk anlaşmaları da takıma yardımcı olmadı.

Unilever, McLaren’a geçerken; Polonyalı petrol şirketi PKN Orlen de Robert Kubica ile birlikte Alfa Romeo’ya geçti.

Ancak Williams, birkaç yeni sponsorluk anlaşması imzaladı ve Williams Advanced Engineering’in çoğunluk hissesinin satışı ile de gelirini arttırmaya yardımcı oldu.

İlgili haberler:

Roy Nissany’nin takımın test sürücüsü olmasının duyurusu için İsrail’de bulunan takım patronu Claire Williams, takımın bu sene ihtiyacı olan bütçeye sahip olduğunu söyledi.

Williams, “Sponsorluklar zor, kolay değil. Bunu hepimiz biliyoruz ve hiçbir takımın F1’deki sponsorluk pazarını çok kolay bulduğunu düşünmüyorum.”

“Aslında iş modelimiz çoğunlukla sponsorluğa dayanıyor ve bu hiç kolay değil. Son dönemlerde kolay olmadı, ancak yıl boyunca yapmamız gerekenleri yapmak için sağlıklı bir yarış bütçesi bulmayı başardık.”

“Bu yıla girerken, bu bütçeye sahibiz. Açıkçası hepinizin bildiği gibi, bütçeyi güçlendirmek için Advanced Engineering’in çoğunluk hissesini sattık. Bu yüzden 2020 için yarış bütçesi konusunda endişem yok.” şeklinde konuştu.

Williams, bu sene hiçbir sorun yaşamadan tüm çarpışma testlerini geçtiğini açıklamıştı.

Sonraki haber
Verstappen: "Red Bull, baskın olduğu yıllara dönmek istiyor"

Önceki haber

Verstappen: "Red Bull, baskın olduğu yıllara dönmek istiyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, güç ünitesi tarafında büyük bir adım atmış olabilir!

2
Formula 1

Verstappen: "Red Bull, baskın olduğu yıllara dönmek istiyor"

2s
3
Dakar

Dakar 2020, 11. etap: Son etap öncesinde Sainz’ın liderliği sürüyor

1s
4
Formula 1

Berger: “Vettel, 2020’de Leclerc’i yenebilir”

5
Formula 1

Alonso: "Schumacher ve Hamilton, araçları sayesinde baskın oldular"

Son Videolar

F1, Azerbaycan'a 500 milyon dolar gelir sağladı - 15 Ocak Çarşamba F1 ve Motorsporları Haberleri 07:37
Formula 1

F1, Azerbaycan'a 500 milyon dolar gelir sağladı - 15 Ocak Çarşamba F1 ve Motorsporları Haberleri

Alonso: 06:48
Formula 1

Alonso: "F1'e dönüş seçeneklerim arasında" - 14 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

13 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:27
Formula 1

13 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Haas F1 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #6 02:54
Formula 1

Haas F1 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #6

Red Bull, Honda ile zorlamaya başladı - F1 2019 Teknik Analiz #5 03:58
Formula 1

Red Bull, Honda ile zorlamaya başladı - F1 2019 Teknik Analiz #5

Son Haberler

Williams: “2020’de sağlıklı bir bütçeye sahip olacağız”
F1

Williams: “2020’de sağlıklı bir bütçeye sahip olacağız”

Verstappen: "Red Bull, baskın olduğu yıllara dönmek istiyor"
F1

Verstappen: "Red Bull, baskın olduğu yıllara dönmek istiyor"

Stroll'ün potansiyeli Szafnauer'i heyecanlandırıyor
F1

Stroll'ün potansiyeli Szafnauer'i heyecanlandırıyor

W Series, Amerika ve Meksika GP'de F1'in destek yarışı olacak
WS

W Series, Amerika ve Meksika GP'de F1'in destek yarışı olacak

Marko: "Gasly kendisini suçlamalı"
F1

Marko: "Gasly kendisini suçlamalı"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.