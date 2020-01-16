Williams: “2020’de sağlıklı bir bütçeye sahip olacağız”

Grove merkezli ekip, çok kötü bir 2019 sezonu geçirdi ve açık ara en yavaş araçlara sahiplerdi.

Takım, bunun sonucunda takımlar şampiyonasını bir puanla son sırada tamamladı.

Gridin gerisine düşmek, önümüzdeki sene için ticari haklar gelirinde de düşüş olması anlamına geliyordu ve sona eren sponsorluk anlaşmaları da takıma yardımcı olmadı.

Unilever, McLaren’a geçerken; Polonyalı petrol şirketi PKN Orlen de Robert Kubica ile birlikte Alfa Romeo’ya geçti.

Ancak Williams, birkaç yeni sponsorluk anlaşması imzaladı ve Williams Advanced Engineering’in çoğunluk hissesinin satışı ile de gelirini arttırmaya yardımcı oldu.

Roy Nissany’nin takımın test sürücüsü olmasının duyurusu için İsrail’de bulunan takım patronu Claire Williams, takımın bu sene ihtiyacı olan bütçeye sahip olduğunu söyledi.

Williams, “Sponsorluklar zor, kolay değil. Bunu hepimiz biliyoruz ve hiçbir takımın F1’deki sponsorluk pazarını çok kolay bulduğunu düşünmüyorum.”

“Aslında iş modelimiz çoğunlukla sponsorluğa dayanıyor ve bu hiç kolay değil. Son dönemlerde kolay olmadı, ancak yıl boyunca yapmamız gerekenleri yapmak için sağlıklı bir yarış bütçesi bulmayı başardık.”

“Bu yıla girerken, bu bütçeye sahibiz. Açıkçası hepinizin bildiği gibi, bütçeyi güçlendirmek için Advanced Engineering’in çoğunluk hissesini sattık. Bu yüzden 2020 için yarış bütçesi konusunda endişem yok.” şeklinde konuştu.

Williams, bu sene hiçbir sorun yaşamadan tüm çarpışma testlerini geçtiğini açıklamıştı.