Williams, 2020'de gelişeceğinden emin

Williams, son yıllarda giderek daha kötü bir performans sergiliyor ve 2019 sezonunda durum daha da kötüye gitti.

2014 ve 2015'te şampiyona üçüncüsü olan Williams, 2016 ve 2017'de beşinci oldu, 2018 ve 2019 yıllarını ise son sırada noktaladı.

Sezon Yarış Pozisyon Puan En iyi sıralama pozisyonu En iyi yarış Sonucu 2019 21 10 1 14 10 2018 21 10 7 10 8 2017 20 5 83 2 3 2016 21 5 138 2 3 2015 19 3 257 3 3 2014 19 3 320 1 2

Bununla birlikte bu yılki hatalarından dersler çıkardıklarını söyleyen Claire Williams, 2020 sezonunda gelişim kaydedeceklerinden emin olduğunu söyledi.

Williams, “Kendi açımızdan iki zor yılı geride bıraktık, ancak bunlar Williams'ın durumunu yansıtmıyor."

"Bu yıl takım olağanüstü bir esneklik ve azim gösterdi. Takım, yaşadığı zorluklara rağmen bunları aşmak için her şeyi yapmaya istekli olduğunu gösterdi. Ama her zaman, tüm bunların zaman alacağını söyledim. Tüm bunlar vakit alıyor."

"Geçtiğimiz 14 ay boyunca ciddi değişiklikler yaptık, şimdi onların etkisini görmeye başlıyoruz. Gelecek yıl için bir hedefimiz var ve bu hedeften hem memnun hem de rahatız."

"Bu hedefe ulaşmak herhangi bir takım için çok zor bir iş. Aracı testlere hazırlamak kolay olmayacak, ama bunu yapmalıyız."

"FW43'ün geçmiş yıllarda sahip olduğumuz araçlardan daha iyi olacağına inanıyorum. George ve Nicholas'a yeteneklerini gösterebilecekleri ekipmanlar sağlamalıyız." dedi.