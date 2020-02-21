Williams, 2020'de düzenli olarak Q2'ye kalmayı hedefliyor

2018 yılında gridin en yavaş takımı olan Williams, 2020 yılında bir kez daha en yavaş araca sahipti ve sezonu arka arkaya ikinci kez son sırada tamamladı.

Takım şimdi toparlanmaya ve yeniden orta grubun önüne doğru ilerlemeye çalışıyor.

FW43, geçen yılın aksine Barcelona testinin başlangıcına yetişti ve ilk üç günde 300'den fazla tur attılar.

Claire Williams, "Yüzümde bir gülümseme var ve çarşamba sabahından bu yana yüzümde kalmaya devam ediyor. Geçen yılki sorunlardan sonra aracın piste çıktığını görmek harikaydı."

"Bunu başarmak için çok fazla çaba gerekiyordu ancak bu bize herhangi ödül vermiyor. Sadece gelişim yolunda bir başka önemli dönüm noktasıydı ve takım adına gurur vericiydi."

"Yarışmak istiyoruz ve yarışmak için Formula 1'deyiz. Williams bu yüzden var. Başka bir şey yapmak için burada değiliz."

"Buradayız çünkü yarışmayı seviyoruz ve geçen sene net şekilde yarışmıyorduk. Robert ve George birbirleriyle yarışıyorlardı. Şimdi her bir yarışa gelmek ve gerçekten Q2 pozisyonları için savaşabilmek istiyoruz."

"Sonrasında ise yarışta gururumuzu geri kazandırabilecek pozisyonlarda savaşmak ve hem George'a hem de Nicholas'a orta gruptaki rakipleriyle mücadele etme fırsatı vermek istiyoruz." dedi.