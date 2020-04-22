Williams, 2020'da kaç yarış yapabileceklerinden emin değil

2020 Formula 1 sezonunda normalde 22 yarış olacaktı ancak hem Avustralya hem de Monako yarışları zaten iptal edildi.

Bahreyn, Çin, Vietnam, İspanya, Hollanda, Kanada ve Azerbaycan yarışları da ileri bir tarihe kadar ertelendi.

Chase Carey önderliğindeki Liberty Media, kalan bu 20 yarışla yeni bir takvim oluşturmaya çalışıyor. Ancak ülkelerde çok fazla kısıtlama olması işleri zorlaştırıyor.

Bundan ötürü Avusturya ve Britanya'da iki yarış yapma fikri gündeme geldi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Claire Williams, 2020 Formula 1 sezonunda kaç yarış olacağından pek emin olmadığını belirtti.

Williams, "Bu salgın nedeniyle, Formula 1 çok zor bir durumun içerisine girdi. Bu yüzden takım patronlarıyla yaptığımız toplantılarda çok fazla zaman harcıyoruz, en az sonuçla hayatta kalmamızı sağlayacak bir çözüm arıyoruz."

"Kilit soru, ne zaman tekrar yarışabileceğimiz. Bizim gibi bağımsız bir ekip için bu çok önemli. Bu yıl yarışlara katılmak Williams için çok önemli, ancak bunu sadece güvenli hale geldikten sonra yapabiliriz."

"Şu anda neler olabileceğine dair endişelerimiz var, çünkü durum çok akıcı. 15 yarış mı, sekiz yarış mı olacak ya da hiç yarış olmayacak mı bilmiyoruz. Açıkçası daha az olması yerine, daha çok olmasını tercih ediyoruz."

"F1'in şu anki işi içerisinde bulunduğumuz durumda, 22 yarışlık orijinal programdan olabildiğince çok yarış yapabilmek. Karantinanın ne zaman sona ereceğini bilmiyoruz ve kısıtlamalar bir ülkede kaldırılsa bile, diğerlerinde kalabilir. Farklı ülkelerden pek çok çalışanı olan uluslararası bir sporumuz var ve bunu nasıl hareket ettireceğiz? Çok fazla insan sınırı geçiyor."

"Bu krizin bize, böyle bir durumda istikrarsızlığını bir kez daha gösteren Formula 1'in mevcut modelini gözden geçirme fırsatı veriyor. Şimdi hepimiz çok çalışmak zorundayız, böylece tanrı korusun benzer bir durum söz konusu olduğunda, bunun için çok daha iyi hazırlanmış olacağız."

"Sadece Williams için değil, genel olarak spor için de ciddi şekilde çalışıyoruz. Formula 1 takımları bu koşullar altında gerçekten birleşti. Üst düzey ekipler, bağımsız takımların hayatta kalabilmesi için ne yapmaları gerektiğini anlıyorlar." dedi.