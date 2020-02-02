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Formula 1 / Son dakika

Williams, 2020 için pilotlarına güveniyor

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Williams, 2020 için pilotlarına güveniyor
2 Şub 2020 06:51

Williams takım patronu Claire Williams, 2020 sezonu için hem George Russell hem de Nicholas Latifi’ye güvendiklerini söyledi.

Williams, 2019’daki zorlu sezonda hiç puan alamamasına rağmen etkileyici bir performans ortaya koyan Mercedes’in genç yeteneği George Russell ile yarışmaya devam edecek.

Russell’ın takım arkadaşı ise geçen yıl sıralamalarda 21-0 yendiği Robert Kubica değil, Formula 2’de birlikte yarıştığı Nicholas Latifi olacak.

Genç ve tecrübesiz sürücü kadrosunun zorlu yılların ardından Williams için sorun teşkil edebileceği düşünülüyor.

Ancak Claire Williams, hem Russell hem de Latifi’ye güveniyor.

Williams, “George direksiyon başına geçtiği zaman en iyisini veren sürücülerden biri.”

“Bunu her hafta sonu hem sıralama turlarında hem de yarışlarda gördük. Oldukça hayal kırıklığına uğradığına eminim, çünkü bunu sonuçlara yansıtmayı başaramadı.”

“Ancak George çok güçlü bir karaktere sahip ve bunun onu daha güçlü hale geleceğine eminim. Formula ‪1'de‬ uzun bir kariyeri olacağına eminim. Bazen ilk sezonun kolay olmaması daha iyidir, çünkü daha fazla şey öğrenir ve daha güçlü olursunuz.”

“Nicholas da bir bakıma aynı. Onu destekleyen harika bir ailesi var, zor zamanlardan geçmek zorundaydı, ancak çok fazla yarış deneyimi var. Bu süreçte olgun bir profesyonel haline geldi. Bu, onu bekleyen şeyle başa çıkmasına yardımcı olacak. İkisine de güveniyoruz.” dedi.

Çeviri: İnci Beğen

 

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