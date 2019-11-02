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Formula 1 / Haberler

Williams, 2020 için Latifi ile anlaşmış olabilir

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Williams, 2020 için Latifi ile anlaşmış olabilir
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Kas 2019 08:39

Son çıkan haberlere göre Nicholas Latifi, 2020 sezonu için zaten Williams'la sözleşme imzalamış olabilir.

Williams'ta Robert Kubica sezon sonunda takımdan ayrılacak ve İngiliz ekibin sponsor desteğine sahip olan bir sürücü istediği biliniyor.

Şu an için koltuğun ana adayı, bu yıl takımın yedek pilotluğunu yapan ve büyük bir maddi desteğe sahip olan Nicholas Latifi.

Babası Michael Latifi'nin büyük bir mal varlığı olduğu biliniyor ve zaten McLaren'a yatırım yapmış durumda.

Geçtiğimiz haftalarda Kanadalı sürücünün Meksika, Austin ve Brezilya'da ilk seansta piste çıkacağı duyurulmuş ve bunun üzerine 24 yaşındaki sürücünün takım adına yarışmaya başlayacağından şüphelenilmişti.

Kanadalı Le Journal de Montreal gazetesine göre, anlaşma zaten yapıldı ve açıklama ay sonunda yapılacak.

Gazetenin güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Sözleşme zaten imzalandı ancak açıklamanın ay sonunda yapılması bekleniyor." denildi.

Bu iddialar cuma günü Claire Williams'a soruldu ve Williams, "Bu antrenmanlar zaten her zaman Nicholas için planlanmış bir şeydi. Bu yarış koltuğuna geçeceğinin göstergesi değil. Abu Dhabi sonrasına kadar 2020'de yarışacağımız ikinci ismi açıklamayacağımızı açık şekilde belirttik." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW42

Nicholas Latifi, Williams FW42

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nicholas Latifi
Takımlar Williams
Editör Marcin Wyrzykowski

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