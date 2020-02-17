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Formula 1 / Son dakika

Williams, 2020 Formula 1 aracı FW43'ü tanıttı!

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Williams, 2020 Formula 1 aracı FW43'ü tanıttı!
Ekleyen:
, Editör
17 Şub 2020 08:05

Willimas F1 takımı, 2020 yılında mücadele edeceği yeni aracı bugün sosyal medya hesapları üzerinden tanıttı.

Williams, geçen yıl tarihinin en zorlu yıllarından birisini geçirmiş ve sezonu tıpkı 2018'de olduğu gibi son sırada tamamlamıştı.

İngiliz ekip son iki yılda yaptığı hatalardan dersler çıkardığına inanıyor ve 2020'de daha iyi bir performans göstermeyi umuyor.

Rexona gibi önemli bir sponsorunu kaybeden İngiliz ekip, buna karşılık takımın ana sponsoru olan ROKiT ile olan anlaşmasını genişletti.

Yeni anlaşma kapsamında aracın renk düzeni de değişti ve aracın renk düzeni geçen yıla kıyasla büyük oranda değişti. Takım yeni sezonda kırmızı, beyaz ve mavi renk düzeniyle mücadele edecek. Ayrıca aracına bazı kısımlarında da siyah renk bulunacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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