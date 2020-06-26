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Formula 1 / Son dakika

Williams, 2020 F1 renk düzenini tanıttı!

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Williams, 2020 F1 renk düzenini tanıttı!
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Haz 2020 08:04

Williams, 2020 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni renk düzenini bugün itibariyle resmen tanıttı.

Grove merkezli ekip, geçen ay isim sponsoru ROKiT ile yollarını ayırdığını açıklamış ve sonrasında renk düzenini değiştireceklerini duyurmuştu.

ROKiT, 2019'un başında takıma katıldı ve takımla uzun vadeli bir anlaşma yaptı. Bu yıl ortaklık daha da genişletildi ve tamamen ROKiT'in renklerinden oluşan bir renk düzeni seçildi.

Ancak geçen ay iki şirket arasındaki anlaşma fesh edildi.

Bugün itibariyle renk düzeni değişti ve araçtaki kırmızı rengin tamamen kaldırıldığı görüldü. Genel olarak beyaz, siyah ve mavi renkler kullanıldı. Nicholas'ın babası Michael Latifi'ye ait olan Kanadalı Sofina'nın logoları daha belirgin hale gelirken, Acronis'in de araçta daha fazla ve da daha büyük logolara sahip olduğu görüldü.

Arka kanadın ön kısmında Williams ismi yer alıyor, ancak başka bir büyük sponsor bulmaları halinde o kısımda değişiklik yapılabilir.

Robert Kubica'nın takımdan ayrılmasının ardından Nicholas Latifi ile anlaşan Williams, genç yetenek George Russell'la ikinci yılını geçirecek.

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Williams renk düzeni

Williams renk düzeni
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Williams renk düzeni

Williams renk düzeni
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