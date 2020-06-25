Williams, 2020 F1 renk düzenini cuma günü tanıtacak

Grove merkezli ekip geçen belirsiz sebeplerden ötürü geçen ay isim sponsoru ROKiT ile yollarını ayırmıştı ve renk düzenini değiştireceğini duyurmuştu.

Perşembe günü atılan bir tweet'te Williams, yeni renk düzeninin cuma sabahı TSI 11:00'de tanıtılacağını duyurdu.

Paylaşılan klipte aracın görüntülerine bakarken, Nicholas Latifi ve George Russell'ın bazı yorumlar yaptığı görülüyor.

Williams, uzun vadede geleceğini güvence altına alabilmek için yatırımcı arıyor ve kısa vadede de bazı yeni sponsorlar bulmaya çalışıyor.

Bugün, Williams ile Lavazza arasındaki ortaklığın genişletileceği iddiaları ortaya çıkmıştı.