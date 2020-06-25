Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Williams, 2020 F1 renk düzenini cuma günü tanıtacak

paylaşım
yorumlar
Williams, 2020 F1 renk düzenini cuma günü tanıtacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Haz 2020 10:28

Williams yeni Formula 1 renk düzenini cuma günü tanıtacak.

Grove merkezli ekip geçen belirsiz sebeplerden ötürü geçen ay isim sponsoru ROKiT ile yollarını ayırmıştı ve renk düzenini değiştireceğini duyurmuştu.

Perşembe günü atılan bir tweet'te Williams, yeni renk düzeninin cuma sabahı TSI 11:00'de tanıtılacağını duyurdu.

Paylaşılan klipte aracın görüntülerine bakarken, Nicholas Latifi ve George Russell'ın  bazı yorumlar yaptığı görülüyor.

Williams, uzun vadede geleceğini güvence altına alabilmek için yatırımcı arıyor ve kısa vadede de bazı yeni sponsorlar bulmaya çalışıyor.

Bugün, Williams ile Lavazza arasındaki ortaklığın genişletileceği iddiaları ortaya çıkmıştı.

 

 

Sonraki haber
Lavazza ile ortaklığını genişleten Williams, lacivert renge dönebilir

Önceki haber

Lavazza ile ortaklığını genişleten Williams, lacivert renge dönebilir

Sonraki haber

Verstappen, karantina kısıtlamaları nedeniyle Silverstone testine katılamayacak!

Verstappen, karantina kısıtlamaları nedeniyle Silverstone testine katılamayacak!

trending Bugün

Williams, 2020 F1 renk düzenini cuma günü tanıtacak
Formula 1 / Formula 1
52dk

Williams, 2020 F1 renk düzenini cuma günü tanıtacak

Lavazza ile ortaklığını genişleten Williams, lacivert renge dönebilir
Formula 1 / Formula 1
1s

Lavazza ile ortaklığını genişleten Williams, lacivert renge dönebilir

Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"
Formula 1 / Formula 1

Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"

Brown: "Racing Point bu yıl güçlü olacak çünkü o araç geçen yıl şampiyon oldu!"
Formula 1 / Formula 1

Brown: "Racing Point bu yıl güçlü olacak çünkü o araç geçen yıl şampiyon oldu!"

Ricciardo: "Ondan fazla yarış olursa sezon geçerli olur"
Formula 1 / Formula 1
2s

Ricciardo: "Ondan fazla yarış olursa sezon geçerli olur"

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor
Formula 1 / Formula 1

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin
Formula 1 / Formula 1

Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin

Magnussen: "Çifte yarışlar, aracın piste uyup uymadığını dair kesin bir gösterge olacak"
Formula 1 / Formula 1

Magnussen: "Çifte yarışlar, aracın piste uyup uymadığını dair kesin bir gösterge olacak"

Son Haberler

Verstappen, karantina kısıtlamaları nedeniyle Silverstone testine katılamayacak!
Formula 1 / Formula 1
5dk

Verstappen, karantina kısıtlamaları nedeniyle Silverstone testine katılamayacak!

Williams, 2020 F1 renk düzenini cuma günü tanıtacak
Formula 1 / Formula 1
52dk

Williams, 2020 F1 renk düzenini cuma günü tanıtacak

Lavazza ile ortaklığını genişleten Williams, lacivert renge dönebilir
Formula 1 / Formula 1
1s

Lavazza ile ortaklığını genişleten Williams, lacivert renge dönebilir

Ricciardo: "Ondan fazla yarış olursa sezon geçerli olur"
Formula 1 / Formula 1
2s

Ricciardo: "Ondan fazla yarış olursa sezon geçerli olur"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"

2
Formula 1

Lavazza ile ortaklığını genişleten Williams, lacivert renge dönebilir

1s
3
Formula 1

Grosjean, Renault'ya dönüşe ilgi gösteriyor

3s
4
Formula 1

Brown: "Racing Point bu yıl güçlü olacak çünkü o araç geçen yıl şampiyon oldu!"

5
Formula 1

Brembo personeli Avusturya GP'ye gitmeyecek

3s

Son Videolar

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1
1s

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

Son Haberler

Verstappen, karantina kısıtlamaları nedeniyle Silverstone testine katılamayacak!
F1

Verstappen, karantina kısıtlamaları nedeniyle Silverstone testine katılamayacak!

Williams, 2020 F1 renk düzenini cuma günü tanıtacak
F1

Williams, 2020 F1 renk düzenini cuma günü tanıtacak

Lavazza ile ortaklığını genişleten Williams, lacivert renge dönebilir
F1

Lavazza ile ortaklığını genişleten Williams, lacivert renge dönebilir

Ricciardo: "Ondan fazla yarış olursa sezon geçerli olur"
F1

Ricciardo: "Ondan fazla yarış olursa sezon geçerli olur"

Brembo personeli Avusturya GP'ye gitmeyecek
F1

Brembo personeli Avusturya GP'ye gitmeyecek

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.