Williams, 2020 F1 lansman tarihini açıkladı!
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Williams, 2020 Formula 1 aracını 17 Şubat'ta tanıtacağını açıkladı.
Williams, geride kalan iki yılı da şampiyona sonuncusu tamamlamasının ardından gelecek yıl yeniden orta grubun önüne dönmenin hesaplarını yapıyor.
Şimdiye kadar 2020 lansman tarihini açıklamayan sadece Williams ile Red Bull kalmıştı.
İngiliz ekip, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni aracını 17 Şubat'ta tanıtacaklarını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Williams yeni FW43'ü 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 11:00'de tanıtacak.
Takım son aracı olan FW43'ü sadece dijital lansmanla tanıtacağını doğruladı.
Böylelikle lansman tarihini açıklamayan sadece Red Bull Racing kaldı.
Açıklanan lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Yer/ Saat
|11 Şubat 2020
|Ferrari
|Reggio d'Émilie, 20:30
|12 Şubat 2020
|Renault
|Paris
|13 Şubat 2020
|McLaren
|Woking
|14 Şubat 2020
|Mercedes
|Silverstone
|14 Şubat 2020
|AlphaTauri
|Salzbourg, 21:00
|17 Şubat 2020
|Racing Point
|Mondsee, 16:30
|17 Şubat 2020
|Williams
|Groove, 11:00
|19 Şubat 2020
|Haas
|Barcelona, 10:00
|19 Şubat 2020
|Alfa Romeo
|Barcelona, 10:15
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Williams, 2020 F1 lansman tarihini açıkladı!
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